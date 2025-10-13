Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 23
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SANKCIJE SRBIJI
#HALID BEŠLIĆ
#PLANINARI
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
VATRENI NE OVISE O SEBI

Hrvatskoj se moraju poklopiti neki rezultati: Evo što joj stoji na putu do statusa nositelja

Susret Hrvatske i Gibraltara u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
VL
Autor
Karlo Koret
13.10.2025.
u 07:30

Ždrijeb skupina za Svjetsko prvenstvo održat će se petog prosinca u Las Vegasu, a ostaje za vdijeti hoće li ga Hrvatska dočekati u prvom ili drugom potu.

Nogometaši Hrvatske svladali su Gibraltar s 3:0 u Varađdinu u šestom kolu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo sljedeće godine i tako praktički osigurala plasman na svjetsku smotru. Ipak, ta joj je pobjeda zbog slabosti protivnika donijela samo 0.8 bodova na FIFA-inoj ljestvici što ju i dalje čini 10. najboljom reprezentacijom svijeta.

Vatrenima je cilj biti jedna od devet najboljih reprezentacija svijeta uoči zdrijeba SP-a jer će 12 reprezentacija imati status nositelja, tri domaćina (SAD, Kanada i Meksiko) te devet najboljih reprezentacija svijeta. Hrvatska bi tako u grupnoj fazi izbjegla momčadi poput Argentine, Španjolske, Francuske, Engleske, Brazila, Portugala, Nizozemske i Belgije što ne može škoditi.

Potres u Srbiji nakon blamaže protiv Albanije: 'Ovo se nije smjelo dogoditi'

Međutim, Hrvatska si je remijem u Pragu drastično smanjila šanse za to te joj sada za vratom puše Njemačka. 'Elf' večeras igra protiv Sjeverne Irske u sklopu kvalifikacija za svjetsku smotre, a u slučaju pobjede preskočila bi Hrvatsku i potisnula ju na 11. mjesto. Nijemci će do kraja kvalifikacija igrati još protiv Luksemburga u gostima i Slovačkom kod kuće, a s maksimalnim brojem bodova definitvno bi 'preoteli' vatrenima mjesto u prvom potu u ždrijebu.

VEZANI ČLANCI: 

Hrvatska se dakle mora nadati kiksu Njemačke, a uz to paziti i na Maroko koji je siguran putnik na SP, a ovisno o izboru protivnika u prijateljskim utakmicama može dobiti, ali i izgubiti, puno bodova. FIFA-in renking bit će konačan nakon posljednje runde kvalifikacija u studenom. Ždrijeb skupina za Svjetsko prvenstvo održat će se petog prosinca u Las Vegasu, a ostaje za vdijeti hoće li ga Hrvatska dočekati u prvom ili drugom potu.

Ključne riječi
Fifina ljestivca Ždrijeb kvalifikacije za SP 2026. hrvatska nogometna reprezentacija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još