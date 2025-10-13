Hrvatskoj se moraju poklopiti neki rezultati: Evo što joj stoji na putu do statusa nositelja

Nogometaši Hrvatske svladali su Gibraltar s 3:0 u Varađdinu u šestom kolu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo sljedeće godine i tako praktički osigurala plasman na svjetsku smotru. Ipak, ta joj je pobjeda zbog slabosti protivnika donijela samo 0.8 bodova na FIFA-inoj ljestvici što ju i dalje čini 10. najboljom reprezentacijom svijeta.

Vatrenima je cilj biti jedna od devet najboljih reprezentacija svijeta uoči zdrijeba SP-a jer će 12 reprezentacija imati status nositelja, tri domaćina (SAD, Kanada i Meksiko) te devet najboljih reprezentacija svijeta. Hrvatska bi tako u grupnoj fazi izbjegla momčadi poput Argentine, Španjolske, Francuske, Engleske, Brazila, Portugala, Nizozemske i Belgije što ne može škoditi.

Međutim, Hrvatska si je remijem u Pragu drastično smanjila šanse za to te joj sada za vratom puše Njemačka. 'Elf' večeras igra protiv Sjeverne Irske u sklopu kvalifikacija za svjetsku smotre, a u slučaju pobjede preskočila bi Hrvatsku i potisnula ju na 11. mjesto. Nijemci će do kraja kvalifikacija igrati još protiv Luksemburga u gostima i Slovačkom kod kuće, a s maksimalnim brojem bodova definitvno bi 'preoteli' vatrenima mjesto u prvom potu u ždrijebu.

Hrvatska se dakle mora nadati kiksu Njemačke, a uz to paziti i na Maroko koji je siguran putnik na SP, a ovisno o izboru protivnika u prijateljskim utakmicama može dobiti, ali i izgubiti, puno bodova. FIFA-in renking bit će konačan nakon posljednje runde kvalifikacija u studenom. Ždrijeb skupina za Svjetsko prvenstvo održat će se petog prosinca u Las Vegasu, a ostaje za vdijeti hoće li ga Hrvatska dočekati u prvom ili drugom potu.