MARCO PAŠALIĆ

Neslužbeni igrač utakmice: 'Bitno mi je pomoći momčadi, a Fruk mi je dužan piće'

Susret Hrvatske i Gibraltara u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
13.10.2025.
u 07:00

Bitno je da budemo zahvalni na prilici, uigrali smo se relativno brzo. Imali smo prilike koje nismo iskoristili, a onda se otopio led kad je Fruk zabio gol i od tada je sve bilo lakše

Hrvatska nogometna reprezentacija došla je do pete pobjede u šestoj utakmici kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Vatreni su u Varaždinu pobijedili Gibraltar s 3:0 pogocima Tonija Fruka, Luke Sučića i Martina Erlića, a pobjeda je mogla biti i uvjerljivija s obzirom na broj prilika koje hrvatski nogometaši nisu iskoristili.

Marco Pašalić se posebno istaknuo ne iskoristivši dvije vrlo dobre prilike, ali unatoč tome može itekako biti zadovoljan svojom izvedbom. Krilo američkog Orlanda asistiralo je Fruku za prvi pogodak, a i ostatak utakmice bio je najaktivniji hrvatski nogometaš i činio se najraspoloženijim igračem na travnjaku.

Potres u Srbiji nakon blamaže protiv Albanije: 'Ovo se nije smjelo dogoditi'

- Mislim da možemo reći da idemo na SP, iako ne volim najavljivati takve stvari dok nije 100 posto sigurno. Odigrali smo top utakmicu iako je bilo malo teško, ne treba podcijeniti Gibraltar. Kapa dolje svima na dobroj utakmici - rekao je Pašalić nakon utakmice pa nastavio u istom tonu:

- Bitno je da budemo zahvalni na prilici, uigrali smo se relativno brzo. Imali smo prilike koje nismo iskoristili, a onda se otopio led kad je Fruk zabio gol i od tada je sve bilo lakše. Sretan sam što sam dobio priliku i drago mi je da sam dobro odigrao, bitno je da pomognem momčadi na bilo koji mogući način.

Osvrnuo se i na svoju neobičnu poziciju na ovom suretu. Prirodno desno krilo, u ovoj je utakmici igrao nešto defenzivnije, ali samo na papiru:

- grao sam desnog beka, svejedno mi je gdje igram i bitno mi je da mogu pomoći momčadi, trebam dati sve od sebe i odraditi posao kako treba. Fruk mi je dužan piće nakon ove asistencije, ha, ha. Sretan sam jer je zabio prvi gol za reprezentaciju. Žao mi je što nisu ušle one dvije prilike, ali je najbitnije da smo pobijedili - zaključio je bivši igrač Rijeke.

SI
Sivooki
07:20 13.10.2025.

Lovro Majer...? Dok nisu ušli senatori, momak je jedini sve povezivao....

