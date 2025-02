Ovaj Hrvat mogao je vrijediti dvostruko više: 'Nedodirljiv je, a ima i tu prikrivenu crtu...'

Večernjakov izbor košarkaša godine, 47. po redu, započinjemo s Jasminom Repešom, bivšim izbornikom i jednim od najuglednijih hrvatskih stručnjaka, danas trenerom talijanskog prvoligaša Trapani s kojim se nalazi na drugom mjestu u Lega Basket Serie A. Štoviše, sa svojim sicilijanskim klubom Jasko je najbolja priča sezone.

– Kao klub koji postoji tek godinu i pol dana uzdrmali smo ligu. Nitko nije očekivao da ćemo odmah po ulasku u najviši rang biti u vrhu. Premda imamo najskuplje ulaznice u Italiji, od 100 eura, kod kuće imamo stalno punu dvoranu, a na gostovanjima po 500 navijača i više. Sicilija nikad nije imala tako konkurentan košarkaški klub.

Ovom hrvatskom stručnjaku ovo je 15. sezona u Italiji, a prije ovog angažmana dosad je radio u Virtusu iz Bologne, Milanu, Benettonu, Romi i Scavoliniju.

– Kad sam 2003. došao u Italiju bila je to iznimno jaka liga. Nakon toga je uslijedilo razdoblje krize, potom su se proračunima izdigli Milano i Bologna, a u međuvremenu se stabiliziralo nekoliko klubova poput Trenta, Brescije i Venecije. Nakon svega mi i Trst napravili smo pomutnju jer se nikad nije dogodilo da dva kluba koja su tek ušla u najviši rang budu tako konkurentna.

A jedan bivši naš reprezentativac, za kojeg je prava šteta što više ne igra pod hrvatskom zastavom, blista u sastavu Brescije (Miro Bilan) i jedan je od najboljih centara lige.

– Bilan je dvaput bio igrač mjeseca, no kada sam razmišljao o tome hoću li ga staviti u svoj izbor odlučio sam ipak staviti igrača koji igra za reprezentaciju, Luku Božića. To je vrlo specifičan igrač, trojka koja igra dosta leđima i tako stvara višak te igrač koji u obrani može preuzimati puno igrača. Premda mu mehanika šuta nije privlačna, on je dokaz da se šut s brojem ponavljanja može znatno popraviti, za što je najbolji primjer Dražen Petrović. Postoje rođeni šuteri kao što je bio Cvjetićanin, ali i oni poput Dražena koji moraju imati jako puno ponavljanja, a Dražena je to odvelo do jednog od boljih šutera u NBA ligi.

Kad smo već kod najbolje petorice košarkaša u 2024. godini, tko je, po Jasku, broj jedan?

– Ivica Zubac je nedodirljiv. Osim što ima sjajno razumijevanje igre, kako u obrani tako i u napadu, on ima i prikriveni atletizam. U obrani se inteligentno postavlja, a u napadu je obično na pravom mjestu. Prati igru i završava i lijevom i desnom rukom. Jedino što mu je prije nedostajalo jest malo više sportske drskosti. Da nije prošlo ljeto potpisao ugovor, ovo bi ljeto vrijedio dvostruko više.

U europskoj košarci jako puno vrijedi Jaskov drugi izbor.

– Ako Mario Hezonja ne odigra dobro, njegov Real teško dobiva utakmicu. Izniman je atlet, ali je i odličan šuter, a od njega je u NBA ligi malo jačih šutera. No, ondje nije imao sreće ni s trenerima ni klubovima i onda je donio životnu odluku o povratku u Europu. Osim toga, oženio se, postao otac i sazrio kao osoba i ta ga je životna ozbiljnost promijenila nabolje.

Broj tri je igrač za kojeg je prava šteta što mu njegov NBA treneri nisu vjerovali dovoljno.

– Šteta što je Dario Šarić u NBA ligi gurnut prema petici jer je mogao biti polivalentna četvorka. On ima sjajno razumijevanje igre i idealan je razigravač s pozicije krilnog-centra. Taj dečko ima bogatstvo u sebi, kreativnost i razumijevanje, koje treneri ne koriste. Njegov prijenos napada s jedne na drugu stranu jedan je od najboljih na svijetu, on je to doktorirao.

Na broju četiri završio je Amerikanac s hrvatskom putovnicom, prvotimac Bahcesehira.

– Jaleen Smith igra u turskom klubu razine Eurokupa i njihov je ponajbolji igrač. Štoviše, bio je najbolji igrač mjeseca i to s pozicije razigravača, a priča je da on nije playmaker. Osim toga, on je sjajan suigrač, a naći stranca da s toliko ljubavi i posvećenosti igra za reprezentaciju gotovo je pa nemoguće. Da ih tisuću biramo, ne bismo ga našli.

Smith i Božić bit će na raspolaganju izborniku Josipu Sesaru za kvalifikacijsku "biti ili ne biti" utakmicu s olimpijskim doprvakom Francuskom protiv koje nam treba pobjeda. Koliki bi to udarac bio ne plasirati se na Eurobasket, prvi put otkako je neovisne Hrvatske?

– Ja to gledam malo drugačije. Dakako da bi za povijest košarke u našoj zemlji to imalo negativnu konotaciju. No, po meni nije bitno odakle krećeš nego gdje želiš dospjeti, i to s pravom idejom, velikim radom i jasnim ciljem.

A što se događa ako se netko nađe dolje, a ne znaš što bi dalje?

– Ako je danas ovako, a sutra onako to je onda problem koji te gura prema katastrofi. Problem je i kada u četiri godine u reprezentaciji promijeniš 40 igrača.

Čini se da u zagrebačkoj Cedeviti Junior ipak znaju što hoće i što im je cilj. A za kormilom te momčadi je Jaskov sin Dino.

– Njemu je najteže što je moj sin jer je kao takav prozivan za nepotizam. A on je uporan, ima svoj put, u karijeri nije preskakao razvojne stube i već je sada kompletan trener. Gledao sam njihovu utakmicu u Širokom, vidim da igraju moderno i brzo, a on je obučen i u skautingu i u individualnom radu.

Zanimalo nas je Jaskovo mišljenje i o općekošarkaškoj temi koja je trenutačno aktualna, a to je razmišljanje NBA lige da i u Europi pokrene svoju ligu jer vide da Euroliga ne koristi svoj marketinški potencijal.

– S jedne strane Europa griješi kada nekritički prihvaća sve što je američko. Karikirat ću, kad dođeš u Sarajevo jest ćeš ćevape, a ne McDonald'sove hamburgere. No, Euroliga je zakazala jer nije napravila veliko tržište i NBA je u tome daleko ispred nas. Imaju veće resurse, puno jače televizijske kuće pa i kompanije. Magistrirao sam marketing i znam da bez velikih brojeva nema velikog marketinga, to je čista matematika.