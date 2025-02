VIDEO Modrić poludio na Vinciusa, kamere otkrile što mu je rekao, pala je psovka

Nogometaši madridskog Reala izborili su polufinale španjolskog Kupa kralja. To su učinili pobjedom od 3:2 na gostovanju kod Leganesa. Prvi gol za kraljevski klub zabio je Luka Modrić. Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije u 18. minuti pospremio je loptu u mrežu na asistenciju Rodryga. Ovim je pogotkom Modrić samo učvrstio svoje mjesto na vrhu ljestvice najstarijih strijelaca u povijesti Reala. Zabio je gol s 39 godina i 149 dana života. To će, budimo realni, teško netko nadmašiti.

Inače, Real se jedva izvukao i prošao dalje. Leganes se nakon gola Endricka za 2:0 uspio vratiti. Juan Cruz je u 39. minuti iz jedanaesterca smanjio na 1:2, ne bi li u 59. minuti izjednačio. Gonzalo Garcia, napadač iz rezervne momčadi, Realu je donio pobjedu i prolaz u 93. minuti.

Modrić je na terenu bio čitavu utakmicu, a u 87. minuti je dobio žuti karton. U završnici susreta kamere su zabilježile njegovu ljutitu reakciju na jedan potez Viniciusa. Ponajbolji igrač svijeta zamjerio se Modriću jer u zadnjim trenucima utakmice, dok je Leganes pritiskao, nije igrao obranu.

Modrić je raširio ruke i vikao na Viniciusa: "Hej, Vini, nemoj me je***i! Moraš se vratiti pomoći!" Iako mu isprva nije bilo drago što ga Modrić prekorava, nakon što mu je isto ponovio Fede Valverde, to je do kraja ipak činio.

SNIMKU POGLEDAJTE OVDJE