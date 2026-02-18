Košarkaška groznica trese Zagreb. Rasprodali dvoranu deset dana prije utakmice

Zagreb to ne pamti već godinama. Dvorana Dražen Petrović rasprodana je za košarku deset dana prije utakmice. HKS je objavio da u slobodnoj prodaji nema više ulaznica za kvalifikacijsku utakmicu za odlazak za svjetsko prvenstvo između Hrvatske i Njemačke koja će se odigrati 27. veljače. Postoji još mogućnost da će se 48 sati prije utakmice u prodaji pojaviti mali dio ulaznica.

Izbornik Mijatović je objavio širi popis od 24 igrača, a popis će skratiti uoči okupljanja koje je zakazano za ponedjeljak. Popis predvode Mario Hezonja i Luka Božić, a među pozvanima je i Dario Šarić koji je ostao bez angažmana u NBA pa ga je izbornik stavio na popis ako se pojavi mogućnost da se pridruži reprezentaciji.

REPREZENTACIJA HRVATSKE: Roko Badžim, Luka Božić, Danko Branković, Mateo Drežnjak, Goran Filipović, Lovro Gnjidić, Mario Hezonja, Antonio Jordano, Mate Kalajžić, Luka Krajinović, Krešimir Ljubičić, Marin Marić, Dominik Mavra, Lovro Mazalin, Toni Nakić, Ivan Perasović, Roko Prkačin, Krešimir Radovčić, Michael Ružić, Jaleen Smith, Luka Šamanić, Niko Šare, Dario Šarić, David Škara.