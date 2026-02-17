Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 188
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
TALIJANI OTKRILI

Procurio Trumpov plan za Milano, stiže i Air Force One s posebnim zadatkom

U.S. President Donald Trump speaks to reporters onboard Air Force One
ELIZABETH FRANTZ/REUTERS
Autor
Damir Mrvec
17.02.2026.
u 16:32

Ako se američke zvijezde ne uspiju plasirati u veliko finale, Trump bi navodno izravno otputovao na završnu ceremoniju. Tamo američki predsjednik, čini se, želi pokazati svoju prisutnost

Američki predsjednik Donald Trump, prema pisanju talijanskog lista Corriere della Sera, planira otputovati na Zimske olimpijske igre u Milano. Navodno veliki zaljubljenik u sport želi pod svaku cijenu pratiti finale hokeja na ledu, pod uvjetom da se američka reprezentacija u njega plasira. Nakon toga trebao bi otići u Veronu na svečanost zatvaranja Igara.

Ako se američke zvijezde ne uspiju plasirati u veliko finale, Trump bi navodno izravno otputovao na završnu ceremoniju. Tamo američki predsjednik, čini se, želi pokazati svoju prisutnost. Naime, 2028. godine Ljetne olimpijske igre održat će se u Los Angelesu, a 2034. Zimske olimpijske igre u Salt Lake Cityju. To je, očito, dovoljan razlog za posjet Međunarodnom olimpijskom odboru (MOO-u). Dodatni problem predstavlja i sama logistika: put od hokejaške dvorane „Milano Santagiulia“ do Verone prava je noćna mora.

Finale hokeja na ledu igra se u nedjelju u 14.10 sati i traje oko tri sata. Svečanost zatvaranja u Veroni počinje u 20.30 sati – čak 150 kilometara od Milana. Vjerojatno je da će Trump u Veronu putovati zrakoplovom Air Force One, a let traje oko 40 minuta. To znači dodatni stres za nadležne službe.

Dosad su iz američke delegacije dolazak na završnu svečanost najavili samo ministrica obrazovanja Linda McMahon, američki veleposlanik u Italiji Tilman Fertitta, Trumpova savjetnica Meredith O’Rourke te brojni poslovni ljudi. Posjet potpredsjednika JD-a Vancea svečanosti otvaranja i nekim natjecanjima već je izazvao golemu policijsku operaciju. Vance je imao oko 300 tjelohranitelja, a za cijeli je posjet bilo angažirano čak 14 zrakoplova. 

Nekoliko američkih sportaša javno je izrazilo nezadovoljstvo Trumpovom politikom, među njima i freestyle-skijaš Hunter Hess. Američki predsjednik potom ga je nazvao „pravim gubitnikom“.

Istodobno je skijaš naglasio zašto unatoč svemu ipak nastupa: 

 - Za mene je prije svega riječ o tome da predstavljam svoje prijatelje i obitelj kod kuće. Natječem se i za ljude koji su prije mene nastupali za ovu zemlju – kao i za sve ono što osobno smatram dobrim u Sjedinjenim Američkim Državama.

 Te su izjave razljutile Donalda Trumpa koji je na te njegove riječi dodao: 

- Vrlo je teško navijati za nekoga poput njega.

Ključne riječi
Air Force One Verona Milano Hokej na ledu Donald Trump Zimske olimpijske igre

Komentara 1

Pogledaj Sve
BL
Blender
17:23 17.02.2026.

Zanimalo bi me, koga taj idiot zanima?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!