Procurio Trumpov plan za Milano, stiže i Air Force One s posebnim zadatkom

Američki predsjednik Donald Trump, prema pisanju talijanskog lista Corriere della Sera, planira otputovati na Zimske olimpijske igre u Milano. Navodno veliki zaljubljenik u sport želi pod svaku cijenu pratiti finale hokeja na ledu, pod uvjetom da se američka reprezentacija u njega plasira. Nakon toga trebao bi otići u Veronu na svečanost zatvaranja Igara.

Ako se američke zvijezde ne uspiju plasirati u veliko finale, Trump bi navodno izravno otputovao na završnu ceremoniju. Tamo američki predsjednik, čini se, želi pokazati svoju prisutnost. Naime, 2028. godine Ljetne olimpijske igre održat će se u Los Angelesu, a 2034. Zimske olimpijske igre u Salt Lake Cityju. To je, očito, dovoljan razlog za posjet Međunarodnom olimpijskom odboru (MOO-u). Dodatni problem predstavlja i sama logistika: put od hokejaške dvorane „Milano Santagiulia“ do Verone prava je noćna mora.

Finale hokeja na ledu igra se u nedjelju u 14.10 sati i traje oko tri sata. Svečanost zatvaranja u Veroni počinje u 20.30 sati – čak 150 kilometara od Milana. Vjerojatno je da će Trump u Veronu putovati zrakoplovom Air Force One, a let traje oko 40 minuta. To znači dodatni stres za nadležne službe.

Dosad su iz američke delegacije dolazak na završnu svečanost najavili samo ministrica obrazovanja Linda McMahon, američki veleposlanik u Italiji Tilman Fertitta, Trumpova savjetnica Meredith O’Rourke te brojni poslovni ljudi. Posjet potpredsjednika JD-a Vancea svečanosti otvaranja i nekim natjecanjima već je izazvao golemu policijsku operaciju. Vance je imao oko 300 tjelohranitelja, a za cijeli je posjet bilo angažirano čak 14 zrakoplova.

Nekoliko američkih sportaša javno je izrazilo nezadovoljstvo Trumpovom politikom, među njima i freestyle-skijaš Hunter Hess. Američki predsjednik potom ga je nazvao „pravim gubitnikom“.

Istodobno je skijaš naglasio zašto unatoč svemu ipak nastupa:

- Za mene je prije svega riječ o tome da predstavljam svoje prijatelje i obitelj kod kuće. Natječem se i za ljude koji su prije mene nastupali za ovu zemlju – kao i za sve ono što osobno smatram dobrim u Sjedinjenim Američkim Državama.

Te su izjave razljutile Donalda Trumpa koji je na te njegove riječi dodao:

- Vrlo je teško navijati za nekoga poput njega.