E ovo je bizarno: Slavni nogometaš dobio ovrhu od Čistoće u Zadru, bio je dužan 75 eura

Proslavljeni njemački branič i svjetski prvak Mats Hummels neočekivano se našao na meti zadarskih pravosudnih tijela. Komunalno poduzeće Čistoća d.o.o. Zadar pokrenulo je ovršni postupak protiv nogometne legende zbog duga koji se čini gotovo bizarnim: riječ je o ukupnom iznosu od 74,99 eura. Dug je nastao zbog jedanaest neplaćenih računa za odvoz otpada, za razdoblje od srpnja 2023. do svibnja 2024. godine, pri čemu je svaki mjesečni račun iznosio 6,71 euro. Budući da 37-godišnji Hummels, koji je karijeru zaključio u Romi, dugovanje nije podmirio u zakonskom roku, zadarska tvrtka odlučila se na prisilnu naplatu, piše Slobodna Dalmacija.

Cijela situacija dobiva na apsurdnosti kada se zna da se dug odnosi na luksuznu Vilu CaMa u Posedarju, koju je Hummels izgradio još 2013. godine. Njegova vila, smještena na parceli od preko 1700 četvornih metara u prvom redu do mora, nudi luksuz poput privatne plaže i infinity bazena. Dok se Čistoća bori za naplatu duga od sedamdesetak eura, cijena najma te iste vile za samo dva noćenja iznosi vrtoglavih 4.193,14 eura, što najbolje oslikava neobičnost ovog slučaja.

Ovo, međutim, nije prvi put da je vila u Posedarju privukla medijsku pažnju. Svojedobno je punila stupce njemačkih medija nakon što je Hummels 2017. godine, uoči važnih reprezentativnih utakmica, na društvenim mrežama objavio snimku skoka s balkona izravno u bazen. Taj je potez izazvao brojne reakcije, a njegova jadranska oaza postala je poznata i izvan sportskih krugova. Sada je ponovno u fokusu, ali ovoga puta zbog znatno prizemnijih, birokratskih razloga.

Unatoč ovim bizarnim crticama izvan terena, Mats Hummels ostaje jedan od najboljih braniča svoje generacije. Tijekom osamnaestogodišnje karijere najveći trag ostavio je u Bayernu i Borussiji Dortmund, prije nego što ju je zaključio u Italiji. Vrhunac je doživio 2014. godine osvajanjem naslova svjetskog prvaka s Njemačkom, a u riznici trofeja ima i pet naslova prvaka Njemačke te tri njemačka kupa, što ga svrstava među istinske sportske legende.