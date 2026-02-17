Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 188
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SAD JE U PROBLEMU

E ovo je bizarno: Slavni nogometaš dobio ovrhu od Čistoće u Zadru, bio je dužan 75 eura

FC Bayern Munich - AS Monaco
Sven Hoppe/DPA
Autor
Patrik Mršnik
17.02.2026.
u 16:13

Proslavljeni njemački nogometaš i svjetski prvak Mats Hummels našao se u neobičnim problemima sa zadarskim komunalnim poduzećem. Zbog neplaćenih računa za odvoz otpada u iznosu od svega 75 eura, Čistoća d.o.o. pokrenula je protiv njega ovršni postupak

Proslavljeni njemački branič i svjetski prvak Mats Hummels neočekivano se našao na meti zadarskih pravosudnih tijela. Komunalno poduzeće Čistoća d.o.o. Zadar pokrenulo je ovršni postupak protiv nogometne legende zbog duga koji se čini gotovo bizarnim: riječ je o ukupnom iznosu od 74,99 eura. Dug je nastao zbog jedanaest neplaćenih računa za odvoz otpada, za razdoblje od srpnja 2023. do svibnja 2024. godine, pri čemu je svaki mjesečni račun iznosio 6,71 euro. Budući da 37-godišnji Hummels, koji je karijeru zaključio u Romi, dugovanje nije podmirio u zakonskom roku, zadarska tvrtka odlučila se na prisilnu naplatu, piše Slobodna Dalmacija.

Cijela situacija dobiva na apsurdnosti kada se zna da se dug odnosi na luksuznu Vilu CaMa u Posedarju, koju je Hummels izgradio još 2013. godine. Njegova vila, smještena na parceli od preko 1700 četvornih metara u prvom redu do mora, nudi luksuz poput privatne plaže i infinity bazena. Dok se Čistoća bori za naplatu duga od sedamdesetak eura, cijena najma te iste vile za samo dva noćenja iznosi vrtoglavih 4.193,14 eura, što najbolje oslikava neobičnost ovog slučaja.

Ovo, međutim, nije prvi put da je vila u Posedarju privukla medijsku pažnju. Svojedobno je punila stupce njemačkih medija nakon što je Hummels 2017. godine, uoči važnih reprezentativnih utakmica, na društvenim mrežama objavio snimku skoka s balkona izravno u bazen. Taj je potez izazvao brojne reakcije, a njegova jadranska oaza postala je poznata i izvan sportskih krugova. Sada je ponovno u fokusu, ali ovoga puta zbog znatno prizemnijih, birokratskih razloga.

Unatoč ovim bizarnim crticama izvan terena, Mats Hummels ostaje jedan od najboljih braniča svoje generacije. Tijekom osamnaestogodišnje karijere najveći trag ostavio je u Bayernu i Borussiji Dortmund, prije nego što ju je zaključio u Italiji. Vrhunac je doživio 2014. godine osvajanjem naslova svjetskog prvaka s Njemačkom, a u riznici trofeja ima i pet naslova prvaka Njemačke te tri njemačka kupa, što ga svrstava među istinske sportske legende.
Ključne riječi
Čistoća Zadar Mats Hummels

Komentara 3

Pogledaj Sve
Avatar Marko
Marko
16:42 17.02.2026.

Nešto ne štima s tim obračunom...

LE
Levanto
16:43 17.02.2026.

Piše, sad je u fokusu zbog prizemnijih birokratskih razloga.. Hm ! Zašto su prizemni, meni nije jasno. I birokratskih razloga...pa je li vam jasno da je problem stvorija sam , aki je uopće problem.

Avatar moreplovac
moreplovac
16:33 17.02.2026.

Samo kod nas. Slično kao HEP. Ne dobiješ račun neko vrijeme - jer te ne mogu naći (navodno). Odjednom se javi neki odvjetnik sa prijedlogom za ovrhu. On zna kako pronaći. I naplatiti proviziju.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!