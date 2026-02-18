Naši Portali
NEOBIČNA KOMUNIKACIJA

Novak Đoković se pojavio u Epsteinovim dosjeima, poznato je što je Epstein napisao

Reuters/EPA/Photo Collage
Autor
Edi Džindo
18.02.2026.
u 18:48

Osuđivani seksualni prijestupnik, danas pokojni Jeffrey Epstein, u jednom trenutku reagirao je na vijest o zarukama Novaka Đokovića i njegove sadašnje supruge Jelene Đoković

Milijuni dokumenata koje je iza sebe ostavio Jeffrey Epstein i koji su nedavno postali dostupni javnosti nakon objave američkog Ministarstva pravosuđa, trenutačno su centralna tema svjetskih medija, ali i svjetske publike.

U moru imena koja se pojavljuju u dokumentima, našlo se i jedno koje je iznenadilo sportski i teniski svijet, a posebno je neobičan način na koje se pojavilo . Riječ je o imenu jednog od najboljih igrača u povijesti tenisa, Novaka Đokovića.

Svi se pitaju zašto raskopčava kombinezon: Taj potez vrijedan je milijun dolara

Naime, osuđivani seksualni prijestupnik, danas pokojni Jeffrey Epstein, u jednom trenutku reagirao je na vijest o zarukama Novaka Đokovića i njegove sadašnje supruge Jelene Đoković. Razlog zbog kojeg je to napravio nije objašnjen i vjerojatno će ostati vječni misterij.

Neimenovana, to jest prikrivena osoba je Epsteinu poslala link medijskog članka koji objavljuje vijest o zarukama Đokovića i njegove današnje supruge, tada Jelene Ristić. Epstein je na taj e-mail odgovorio s jednom riječju - 'yikes', što bi u prijevodu na hrvatski jezik značilo 'jao'. 

Foto: Screenshot/Epstein files

Link članka, odnosno vijest na koju je Epstein reagirao je objavljena na jednom američkom portalu. U nastavku donosimo što je u toj objavi pisalo:

"Srpski mediji navode da je svjetski broj 1 u tenisu Novak Đoković zaprosio svoju dugogodišnju djevojku Jelenu Ristić tijekom vikenda u Monte Carlu. Đoković i Ristić su zajedno osam godina. Ona je bila stalno prisutna u njegovom kutu tijekom Đokovićevog uspona od talentiranog, ali nezrelog mladića do vrha svjetskog tenisa. Poznata je po vrlo emotivnom navijanju dok prati njegove mečeve, što je potpuna suprotnost suzdržanosti Mirke Federer ili smirenosti partnerice Andyja Murraya, Kim Sears."

Komentara 1

VA
VanjaPlank
19:11 18.02.2026.

A šta kažu o Miji Kovačić našoj woke influencerici

