Otkriveno zašto je Niko Kovač poludio na Ronalda! Razbjesnila ga je jedna stvar

Grčka, Nizozemska, Latvija, Estonija, Rusija, Luksemburg, Slovačka, Saudijska Arabija, Iran, Azerbajdžan, Kazahstan, Belgija, Armenija, Poljska, Češka, Finska, Sjeverna Koreja, Danska, Island, Argentina, Cipar, BiH, Panama, Ekvador, Hrvatska, Sjeverna Irska, Švedska, Kamerun, Gana, Wales, Andora, Ovčji Otoci, Rusija, Novi Zeland, Egipat, Španjolska, Maroko, Švicarska, Srbija, Litva, Ukrajina.

Ovo je impozantan popis od čak 41 zemlje, na kojemu je od 2013. godine i Hrvatska, koji bi mogao nositi naziv – “Udružene mušterije Cristiana Ronalda”. Naime, sve ovo su države čijim je nogometnim reprezentacijama vitalni, isklesani, i dalje moćni, 35-godišnji portugalski golgeter Cristiano Ronaldo postigao pogotke dosegnuvši gotovo nestvarnu brojku od 99 golova za nacionalnu momčad u 164 nastupa.

Treba ga se duplirati

Čeka se, dakle, jubilarni stoti i sve je spremno da se to dogodi ove subote u utakmici protiv Hrvatske u Portu. Međutim, pogled u ne tako davnu prošlost otkriva kako bi Ronaldov ulazak u “klub sto” u utakmici protiv Hrvatske bio znatno otežan da s druge strane stoji – Jerko Leko. Taj se sad već umirovljeni 40-godišnji nogometaš zajedno s Vidom i Badeljem (Dinamo 2011,. Hrvatska 2016.) može pohvaliti da u dvije utakmice u kojima je igrao protiv Ronalda slavni Portugalac nije se upisao u strijelce.

Podsjetimo, Leko je kao igrač Dinama 2011. godine u Ligi prvaka u utakmici s Real Madridom u Zagrebu čuvajući Ronalda doveo Portugalca do ludila pa je CR7 cijeli susret cvilio, kukao i širio ruke od nemoći. A prvi sudar Leke i Ronalda dogodio se u prijateljskoj utakmici reprezentacija, u studenome 2005. godine u Coimbri. Vatreni su tada bili poraženi s 0:2, a strijelci za Portugal bili su Petit i Pauleta.

– Cristiano je tada bio na vrhuncu moći i u toj utakmici djelovao je kroz sredinu, izravno se sudarajući s Nikom Kovačem i sa mnom. I bilo ga je doista teško obuzdati tako poletnoga, silovitoga. Sjećam se da je Niko Kovač u prvom poluvremenu dobio žuti karton, a u jednoj akciji Ronaldo mu je bio “prodao” sombero. To je toliko razgnjevilo Niku da je na poluvremenu u svlačionici skinuo zaštitu za zube i zagrmio: “Daj neka ga netko više ‘skine’! Ja imam žuti karton i ne mogu to napraviti...” Aludirao je Niko tu na mene, jer sam često ulazio u duele s Ronaldom, no tadašnji izbornik Kranjčar upozorio nas je: “Ne, dečki, ovo je prijateljska utakmica i moramo se ponašati gospodski” – ispričao nam je Jerko Leko.

Kako ste Cristiana zaustavili u dresu Dinama?

– Išao sam čvrsto na njega, ne ispuštajući ga iz vida, a imali smo to dobro isplanirano, ako me prođe, da ga dupliramo i da ga odmah dočekuje Vida. Tako Ronaldo u toj utakmici nije mogao doći do izražaja – nastavlja Leko.

Je li Cristiano Ronaldo danas fizički moćan kao prije devet godina?

– On možda nema takvu silinu i moć kao što ju je imao tada, ali sada i drugačije igra. Sada je špica, a ne više krilni napadač pa onda nema ni potrebu za tolikom potrošnjom energije, prodorima jedan na jedan, a i takav je opet strašno opasan. Zato što je nevjerojatno gladan golova i rekorda, ali i zato što ima izražen nos za gol. Ronaldo je u stanju svojim kretanjem unijeti pomutnju među stoperima, pa će stoga vrlo bitna biti komunikacija između Vide i Lovrena. A budući da su oni već uigrani tandem te su obojica igrala protiv Ronalda, vjerujem da će ga zaustaviti. Ako se i dogodi da nam zabije gol, prije će se dogoditi iz nekakvog prekida nego iz igre.

Igrali ste protiv Ronalda i protiv Messija, protiv koga je bilo teže?

– Teže mi je bilo protiv Messija, on je pokretljiviji, bolji u situacijama jedan na jedan, kada krene onako “usitno”, on može i asistirati i biti ubojit kao strijelac. Pa ipak, Ronaldo mi je draži jer je igrao za Real koji simpatiziram, a usto uvijek mi kao napadač djeluje “gladnije”, goropadnije – zaključio je Jerko Leko.

Dakle, Cristiano Ronaldo, jedan od najvećih nogometaša svih vremena, uoči utakmice s Hrvatskom na kontu ima 99 pogodaka za nacionalnu momčad. Upiše li se u strijelce protiv naše selekcije, postat će tek drugi nogometaš u povijesti nogometa koji je za reprezentaciju postigao stotinu pogodaka.

Buffon najviše nastupa

Jedini prije njega to je ostvario brkati iranski gorostas Ali Daei sa 109 pogodaka u 149 nastupa, legenda azijskog nogometa koji je pogotke za reprezentaciju postizao kod trojice hrvatskih izbornika, Ivića, Blaževića i Ivankovića. Kad su u pitanju najveći svjetski nogometaši u povijesti, Lionel Messi je u 138 nastupa za Argentinu postigao 90 pogodaka, a Pele u 92 nastupa ima 77 pogodaka za Brazil.

Kako je Ronaldo neutaživo gladan u rušenju golgeterskih rekorda, njegov uspon na tron najboljih strijelaca reprezentacija zapravo je pitanje formalnosti; dogodit će se ove ili najkasnije sljedeće godine.

Inače, Ronaldova 164 nastupa za Portugal nisu ni europski ni svjetski rekord, ali on će i u toj kategoriji biti kandidat za tron. Europljanin s najviše nastupa za reprezentaciju je Talijan Gianluigi Buffon sa 170 (prvi do njega je kapetan Španjolske Sergio Ramos sa 170), a svjetski rekorder je Egipćanin Ahmed Hassan sa 184 nastupa.