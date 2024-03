Otkriven još jedan razlog razlaza Đokovića i Ivaniševića? Srpski as mogao bi propustiti Wimbledon

Ranije ovoga tjedna srpski tenisač Novak Đoković objavio je javnosti da je došlo do prekida suradnje između njega i dugogodišnjeg trenera Gorana Ivaniševića . Sportski je svijet zahvatila rasprava o razlazu dvojice teniskih velikana koji su zajedno uspjeli doći do osam Grand Slamova te čitavog niza drugih trofeja i postignuća. Đoković je izjavio kako je došlo do prezasićenja, a pad rezultata u aktualnoj godini nerijetko se gleda kao mogući povod razilaženja.

Talijanski list Gazzetta dello Sport piše kako je Novak Đoković odlučio preskočiti veliki Wimbledon kako bi se posvetio nastupu na Olimpijskim igrama i konačno došao do zlatne medalje u tom velikom natjecanju. Dodaju kako je ova odluka bila razlog razlaza s Ivaniševićem koji se s tim postupkom nije slagao. Đoković trenutno trenira u Beogradu i priprema se za igru na zemljanim terenima. Prvi bi mu nastup trebao biti u Monte Carlu, početkom travnja.

Bivši hrvatski tenisač i najtrofejniji igrač u povijesti toga sporta surađivali su gotovo šest godina. U tom su periodu osvojili brojne trofeje, igrali mnoga finala i oborili silne rekorde od kojih ističe i onaj za najviše tjedana provedenih na vrhu ATP ljestvice najboljih tenisača svijeta. Novak je isticao kako njihov odnos nadilazi poslovnu suradnju, a u emotivnoj poruci kojom se oprostio od Ivaniševića naveo je kako je njihovo prijateljstvo neraskidivo.

Kako je spomenuto, srpski bi tenisač trebao najprije nastupiti u Monte Carlu. Poslije toga slijedi Roland Garros koji se igra od 20. svibnja do 9. lipnja. Wimbledon se igra od 1. do 14. srpnja. Dakle, igraju se dva velika turnira na zemljanoj podlozi pa onaj engleski na travnatoj. Teniski turnir u sklopu Olimpijskih igara također će se igrati na zemljanoj podlozi, a na rasporedu je od 27. srpnja do 4. kolovoza.

