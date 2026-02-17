Nakon prodaje Jagušića, Slaven doveo kandidata za najboljeg igrača HNL-a prošle sezone

Nakon što je Slaven Belupo prodao Adriana Jagušića u Panathinaikos, Antu Šutu u Hibernian te Michaela Agbekpornua u Huescu, kadar momčadi Marija Gregurine se prilično stanjio. Stoga su ulazne siječanjske aktivnosti bile vrlo bitne kako bi se širina kadra vratila koliko god je to moguće.

Koprivnički klub je tako ove zime doveo iskusnog HNL napadača Marka Dabru, stigao je i ofenzivac iz Bocvane Losika Ratshukudu, no najveće zimsko pojačanje potvrđeno je danas. U klub se vratio 31-godišnji krilni napadač Alen Grgić.

Podsjetimo, Grgić je prošle sezone toliko dobro igrao u dresu Slavena da je u službenom izboru HNL-a bio među pet nominiranih nogometaša za najboljeg igrača sezone u ligi. U 35 nastupa je upisao sedam golova i osam asistencija, uvršten je u najbolju momčad sezone, a po zbroju golova i asistencija (15) se našao na četvrtom mjestu lige.

Na ljeto je otišao iz Slavena u redove armenskog prvaka Noaha kojeg vodi bivši trener Dinama Sandro Perković. Tamo je u 20 odigranih utakmica upisao dva pogotka, a nastupao je u kvalifikacijama za Ligu prvaka i Europsku ligu te u glavnoj fazi Konferencijske lige.

Grgić i Noah su u siječnju raskinuli ugovor, Slaven Belupo je vrlo brzo reagirao i u redove vratio jednog od ljubimaca koprivničke publike, koji će na leđima ponovno nositi broj 27, kao što je nosio i prije odlaska iz kluba.

Osim Slavena i Noaha, 31-godišnjak iz Nove Gradiške je u svojoj karijeri redom nastupao i za Osijek, Rijeku, Diosgyor i Sesvete. Trenutačna tržišna vrijednost procijenjena mu je na 450 tisuća eura.