Otkrivamo koliko će zarađivati hrvatski suci, neki će za dan dobiti i 2800 kuna!

Utakmicom Inter – Istra 1961 nastavlja se Hrvatska nogometna liga, a na njoj će prvi put biti upotrijebljena famozna videotehnologija, tzv. VAR, izum koji je već preplavio Europu i uglavnom izazivao kontroverzije.

Ne samo zbog dvostrukoga tumačenja spornih situacija, koje i dalje kreira ljudski faktor, nego i zbog gubljenja draži nogometne igre.

Međutim, šef Sudačke komisije HNS-a Ante Kulušić tvrdi da je ovo revolucionarni korak za hrvatski nogomet.

– Ne slažem se da će naš nogomet uvođenjem VAR-a izgubiti draž, dapače. Interes je svih protagonista na terenu, kao i gledatelja na stadionu i uz male ekrane, da suđenje bude pošteno, da više ne bude evidentnih pogrešaka. To je veliki korak prema čistoći nogometa i nadam se da ćemo napokon imati mir – kazao nam je Ante Kulušić.

Priznaje da će i dalje biti spornih situacija, onih iz tzv. sive zone, no one će ubuduće biti daleko manje zastupljene nego ranije.

– To su one situacije u kojima svatko od promatrača vidi i tumači neku situaciju na svoj način. Međutim, sve nas treba veseliti da će biti iskorijenjene one najevidentnije pogreške. Njih je, naravno, bilo, ali suci ih nisu činili namjerno i tendenciozno – nastavlja Kulušić.

Utakmice Hrvatske lige od sada će tako imati čak devet službenih osoba: glavnoga, zatim dvojicu pomoćnih i četvrtoga suca pa dvojicu sudaca u VAR sobi (po jednoga s A i s B liste, tzv. vara i avara), tu su, naravno, kontrolor suđenja i delegat te povjerenik za sigurnost. Njihove troškove pokriva Hrvatski nogometni savez.

Bebekov dvostruki program

Sudačka taksa glavnoga suca iznosi 2800, mahača i vara po 1800, avara 1200, a četvrtog suca 700 kuna.

Neki od sudaca u prvom proljetnom kolu imat će dvostruki program. Primjerice, Ivan Bebek bit će glavni sudac na današnjoj utakmici Inter – Istra 1961, a sljedećeg dana bit će u VAR sobi na utakmici Slaven Belupo – Dinamo. Tako će Bebek ovoga vikenda inkasirati dvije sudačke takse, a putni troškovi bit će mu računati za dionice od Rijeke do Zagreba te od Zagreba do Koprivnice.

U današnjoj utakmici u Zaprešiću u VAR sobi debitirat će zagrebački suci Fran Jović i Igor Krmar.

Ante Kulušić najavljuje i novost u svezi dosuđivanja zaleđa, odnosno navodi prednosti VAR-a u ovim situacijama.

– Postoji li dvojbena situacija oko položaja napadača, pomoćni suci neće dizati zastavicu i označavati zaleđe, nego će pustiti akcije do kraja pa će se pristupiti videoanalizi – naglašava Kulušić.

Osim VAR sobe, na svakome stadionu nalazit će se i tzv. prostor, u koji će pristup imati samo glavni sudac kako bi sam analizirao sporne situacije.

Na A listi 18 sudaca

Ante Kulušić kazao nam je i kako je Hrvatski nogometni savez na ime VAR-a inkasirao od Fife između 1,3 i 1,4 milijuna dolara, što se odnosi na održavanje tehnike, dok je HNS u obuku sudaca uložio više od milijun kuna.

Inače, u Hrvatskoj ligi na A listi se nalazi 18 sudaca, od toga šest u elitnoj skupini (Bebek, Jović, Pajač, Pejin, Strukan, Zebec), te 26 pomoćnih sudaca, među kojima samo jedna sutkinja, Sanja Rođak-Karšić iz Sesveta. Na listi je i 18 kontrolora.

Hrvatska liga imala je prošle jeseni 3562 gledatelja po utakmici, što je najbolji prosjek gledanosti još od sezone 1998./1999. kada je ona iznosila 4158 gledatelja.

U Hrvatskoj ligi u ovom trenutku nastupa 110 stranaca ili 36,1 posto, a prosječna tržišna vrijednost igrača iznosi 763.000 eura. Najvredniji nogometaš Hrvatske lige u ovom trenutku je Dinamov napadač Bruno Petković procijenjen na 13,5 milijuna eura.

