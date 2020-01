Novak Đoković otvoreno progovorio o gay aferi o kojoj govori cijeli svijet

Novak Đoković plasirao se u finale Australian Opena nakon uvjerljive pobjede nad Rogerom Federerom. Srbin je slavio sa 7:6, 6:4 i 6:3. nakon dva sata i 17 minuta igre.

Treba napomenuti da je veliku ulogu u meču odigralo i zdravstveno stanje Federera. Ne osjeća se dobro, zbog problema s leđima preskočio je jučerašnji trening, a mnogi su kroničari zabilježili da je dvoboj sa Sandgrenom završio “skoro na jednoj nozi”. Čak je bilo i upitno odigravanje današnjeg polufinala. Inače, ovo je bio jubilarni 50. susret Srbina i Švicarca. U prethodnih 49 susreta Đoković je bio nešto uspješniji, a sada vodi s 27-23 u pobjedama. Novak ima još jedan statistički adut: kad god bi došao do polufinala Australian Opena, on bi turnir i osvajao.

Srbin će u finalu igrati protiv boljeg iz dvoboja Dominica Thiema i Aleksandra Zvereva koji počinje u 9:30 sati.

Ipak, glavna priča u Australiji nisu tenisači i tenisačice te njihove predstave na terenu, već svi pričaju o komentarima Margaret Court, proslavljene australske tenisačice po kojoj je nazvan i teren u Melbourne Parku.

Upravo na taj teren izašli su velikani Martina Navratilova i John McEnroe u znak protesta s transparentom u duginim bojama, a kojim traže da se zbog njenih homofobnih izjava preimenuje teren.

Naime, Court je rekla kako je veliki broj tenisačica homoseksualne orijentacije i transrodno te da su djeca đavla.

Navratilova i McEnroe zato traže da se njen teren preimenuje u teren Evonne Goolagong, još jedne velikanke australskog i svjetskog tenisa.

Za mišljenje o ovom događaju upitan je i Đoković.

– Vidio sam transparent i fotografiju, ali nisam previše upućen u tu priču. Znam da je Court to rekla. Uvijek postoji različito mišljenje, ali Margaret je teniski heroj u Australiji i širom svijeta, jedna je od najvećih tenisačica svih vremena i kada ona kaže nešto, onda to ima veliki utjecaj. Ne podržavam to što je rekla, ne mislim da je to pravi način, ali vjerojatno ona ima svoje razloge i moramo poštivati njeno mišljenje. Ne znam što su John i Martina htjeli reći tim transparentom, ali vjerujem da su mnogi povrijeđeni time što je rekla Court – poručio je Đoković.

