Branio je kćeri vezu s Hrvatom: Tukao me remenom, pljuvao, tjerao da stojim gola

Jelena Dokić, prelijepa Osječanka koja je 2002. godine dosegnula poziciju četvrte najbolje tenisačice svijeta, ovih se dana posvetila komentatorskome poslu. Gledateljima kanala Channel 9 otkriva detalje vezane uz Australian Open, a vremena je našla i za davanje intervjua.

U onome za srpski list Kurir je bez zadrške progovorila o bolnim obiteljskim temama, odnosno o svojoj obitelji u kojoj nije vladala idila. Njezin otac Damir, zadojen velikosrpskom ideologijom, često ju je fizički i psihički zlostavljao, a u autobiografiji 'Nesalomiva' je otkrila i to da je naprosto podivljao kada je doznao da je u vezu s Hrvatom Tinom Bikićem.

- Pisanje knjige bio je vrlo emotivan proces koji je trajao više od godinu dana. Ponekad me to iscrpljivalo, ali sam po dovršetku knjige osjetila potpuno zadovoljstvo jer sam shvatila da je bilo vrijedno truda. Nisam znala da će knjiga imati tako velik utjecaj na druge.

Glavni motiv mi je bio napokon sve iznijeti u javnost s tihom nadom da će to biti korisno za moje čitatalje - djecu, roditelje, trenere... - kazala je Dokić, pa dodala:

- Uzmemo li u obzir moje životno iskustvo, sigurno bih kazala da je najvažnije djeca imaju skladan obiteljski dom ispunjen ljubavlju normalnih roditelja. Moja situacija je, jasno, bila vrlo teška, a po mnogo čemu i ekstremna, i nadam se da će moj primjer biti pravi apel roditeljima prema umjerenosti - naglasila je Dokić.

A koliko je njezina situacija bila strašna, svjedoči i ovaj citat iz knjige:

- Tortura je počela od dana kada sam prvi put uzela reket u ruke. Moj je otac s vremenom gubio kontrolu. Nakon poraza u polufinalu Wimbledona od Lindsay Davenport potpuno je poludio.

Udarao me je, vrijeđao. Vikao je na mene i prebio me remenom u kupaonici. Vukao me za uši, pljuvao me, a onda me i tjerao da satima gola stojim nasred hotelske sobe.

Sva je ta tortura Jelenu odvela u depresiju i na rub samoubojstva, a u jednom je od intervjua istaknula kako joj je život spasila upravo veza s Bikićem.