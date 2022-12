Otkazan superveleslalom u Val Gardeni zbog loših vremenskih uvjeta

Superveleslalom Svjetskog kupa u talijanskoj Val Gardeni, koji se trebao održati u petak, otkazan je zbog loših vremenskih uvjeta i magle, objavila je Međunarodna skijaška federacija (FIS). Start utrke prvotno je bio odgođen za 45 minuta, odnosno u 12.15 sati, prije nego što je konačno otkazan zbog magle na većem dijelu staze, koja se nalazi u masivu Dolomita, naveli su organizatori.

Dan ranije u Val Gardeni je održan spust, a pobijedio je Austrijanac Vincent Kriechmayr ispred Švicarca Marca Odermatta i još jednog Austrijanca Matthiasa Mayera.

Super-G je trebala biti 100. utrka Svjetskog kupa u podnožju Sassolunga, a ovako će to postati utrka spusta u subotu.

Foto: ALESSANDRO GAROFALO/REUTERS Alpine Skiing - FIS Alpine Ski World Cup - Men's Super G - Val Gardena, Italy - December 16, 2022 Staff work on the course as the start is delayed due to weather conditions REUTERS/Alessandro Garofalo Photo: ALESSANDRO GAROFALO/REUTERS

Ovo nije prvi put da je otkazan događaj Svjetskog skijaškog kupa ove sezone. Otkazani su ženski veleslalom u Söldenu (Austrija), dva spusta u Zermattu/Cerviniji (Švicarska), te ženski paralelni slalomi i muške utrke u Lechu/Zürsu (Austrija), što zbog nedostatka snijega, što zbog loših vremenskih uvjeta.

Od početka sezone otkazano je ukupno osam natjecanja Svjetskog kupa u alpskom skijanju.

Video - HNS objavio detalje dočeka nogometaša: Nastupit će osam izvođača