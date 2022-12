Kakav slalom! Švicarka prva, naša Zrinka Ljutić stigla do sjajnog sedmog mjesta, Popović u najboljih 20!

Hrvatsko žensko skijanje ponovno ostvaruje dobre rezultate. Skijašice Leona Popović (25) i Zrinka Ljutić (18) ove sezone pokazale su kontinuitet u svojim nastupima, a ovog vikenda nastupile su u talijanskom Sestriereu. Nakon prve vožnje djevojke su osigurale plasman u drugu vožnju, Popović sa 15., a Ljutić sa vrlo visokog šestog mjesta!

U drugoj vožnji Ljutić je završila kao 7., a Popović 18.

Krenula je Ljutić sa čak sekundom prednosti i 7 stotinki i do prvog prolaska povećala prednost za još pet stotinki. Skijala oštro i precizno, ali u srednjem strmom dijelu učinila je nekoliko manjih pogrešaka i izgubila nekoliko desetinki, no prije zadnjeg dijela staze i dalje je imala 9 desetinki prednosti, no na kraju gubi čak sekundu u zadnjem dijelu staze i u cilj ulazi sa 9 stotinki zaostatka za vodećom. Naša skijašica odradila je dobru vožnju odskijavši peto vrijeme druge vožnje (ukupno 1:57:43) i na kraju se plasiravši na 7. mjesto sa sekundom i 14 stotinki zaostatka za pobjednicom.

Naša druga predstavnica danas, Leona Popović, odradila je nešto slabiju vožnju. Skijala je mirno i sigurno do cilja, ali nažalost vremenski nedovoljno brzo i na momente je djelovala umorno za plasman u top 10 na koji nas je navikla ove sezone, no na kraju u cilju završava kao 18. s vremenom 1:59:92 što je dovoljno za nove bodove u Svjetskom kupu.

Podsjetimo, Leona je ove sezone u dobroj formi te je u posljednja tri slaloma imala plasman u top10, s najboljim rezultatom u studenom u finskom Leviju kada je bila 6. Zrinka je u ovoj sezoni najbolji plasman ostvarila također u Leviju zauzevši sedmo mjesto.

Šveđanka odlično vozila, Švicarka najbolja

Za senzaciju na utrci pobrinula se Šveđanka Hanna Aronsson Elfman. 20-godišnjakinja je odskijala najbolje vrijeme druge vožnje te dugo bila u vodstvu da bi na kraju završila kao sjajna četvrta što joj je najbolji plasman u Svjetskom kupu.

Najbolja je na kraju bila Švicarska Wendy Holdener koja je u drugu vožnju ušla kao drugoplasirana, no olimpijska pobjednica, Slovakinja Petra Vlhova nije uspjela ponoviti pobjedu iz prve vožnje te je slavlje pripalo Švicarki (1:56:29)

Bila je to druga slalomska pobjeda za 29-godišnju Holdener u karijeri, ali i ove sezone, jer je ranije slavila u američkom Killingtonu. Vlhova je (+0.70), skliznula na treće mjesto, dok je druga na kraju završila Amerikanka Mikaela Shiffrin (+0.47) koja ostaje čekati jubilarnu pedesetu slalomsku pobjedu u Svjetskom kupu, u karijeri.

U slalomu su vodeće Holdener i Shiffrin s 325 bodova. Popović je osma te ima 108, dok je Ljutić na 11. mjestu i ima 88 bodova.

U ukupnom redoslijedu vodi Shiffrin s 385 bodova ispred Holdener (366) i Vlhove (340). Popović je na 20. mjestu, dok je Ljutić na 29. poziciji.