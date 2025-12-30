Publika žestoko izviždala 18-godišnjaka, on uzvratio: Hvala što zarađujem od vas

Britanski 18-godišnji pikadist Luke Littler izborio je plasman u četvrtfinale Svjetskog prvenstva nakon što je sinoć u londonskom Alexandra Palaceu svladao Roba Crossa rezultatom 4:2 u setovima.

Dvoboj je obilježila bučna atmosfera, gdje dio publike, uglavnom navijači Roba Crossa, nije skrivao nesklonost prema Littleru i dočekao ga je zvižducima i negodovanjem. Unatoč tome, mladi Britanac ostao je miran i na kraju upisao vrijednu pobjedu.

Nakon susreta Littler se osvrnuo na ponašanje publike, poručivši da ga takva atmosfera nije omela.

"Ne smeta mi publika, ali želim reći jednu stvar: oni plaćaju ulaznice i na kraju će platiti i moju nagradu. Hvala im na novcu, hvala im i na zvižducima. Atmosfera je bila neprijateljska, nitko nije želio da pobijedim, ali uspio sam. Nema smisla vikati i vrijeđati. Mi igrači uvijek smo pobjednici", rekao je Littler za Sky Sports, dok je s pozornice ispraćen novim zvižducima.

U četvrtfinalu Littler će igrati protiv pobjednika dvoboja između Lukea Woodhousea i Krzysztofa Ratajskog, koji je na rasporedu danas u 13:45. 18-godišnje čudo od djeteta postavljeno je za prvog nositelja turnira, a do sada je bio poprilično uvjerljiv.