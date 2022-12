Vraćaju se gledatelji na sljemensku Snježnu kraljicu, poznate i cijene ulaznica

Nakon dva pandemijska izdanja uz stroga ograničenja, epidemiološke mjere i bez navijača, na sljemensku utrku Svjetskog skijaškog kupa vraćaju se gledatelji. A svi oni koji žele biti dio tog navijačkog spektakla, po kojem je zagrebačka utrka bila poznata, ulaznice mogu kupiti već sada kako na odabranim prodajnim mjestima u cijelom Hrvatskoj tako i putem online sustava www.ulaznice.hr.

Za razliku od prethodnih sezona, u prvim danima 2023. godine (4. i 5. siječnja) očekuju nas dvije ženske utrke, bez muške utrke, koja je Zagrebu oduzeta. Tako će naša četiri mušketira (Zubčić, Kolega, Rodeš i Vidović), a i još neki hrvatski skijaši koji nisu članovi reprezentacije, ostati zakinuti za ono u čemu će dvostruko guštati naše dvije najbolje skijašice, Leona Popović i Zrinka Ljutić, a i još pokoja djevojka izvan reprezentativnog sustava.

Organizatori ističu da su cijene ulaznica popularne, 50 kuna za odrasle, a 30 kuna za djecu od sedam do 15 godina. A za one koji žele u paketu gledati natjecanja u oba dana (ukupno četiri vožnje) cijena iznosi 75 kn, a za djecu 45 kuna. Za djecu mlađu od sedam godina ulaz je slobodan na obje utrke. U cijenu ulaznica za utrke najboljih svjetskih slalomašica (Shiffrin, Vlhova, Holdener...) uključeni su i organizirani prijevoz, nastup DJ-ja na Krumpirištu, hrvatska navijačka zastavica te besplatna hrana (grah, sendviči) i piće (sokovi). Prvi će put uz Zonu Zagreb ulaznice biti dostupne i za novu Zonu Bistra, za prijevoz iz Gornje Bistre izravno do Krumpirišta.

