Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 127
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
ODJEKNULO SUSJEDSTVOM

Otac Luke Dončića rekao nešto što je sve šokiralo: Nitko ne može vjerovati kakve je izjave dao

NBA: Los Angeles Lakers at Dallas Mavericks
Kevin Jairaj/REUTERS
VL
Autor
Vecernji.hr
26.08.2025.
u 16:14

Tamošnji mediji pitaju se je li Amerikancu zaprijetio oduzimanjem sportskog državljanstva kojeg ima zahvaljujući Sloveniji.

Saša Dončić, sportski direktor u Košarkaškom savezu Slovenije i otac jednog od najboljih košarkaša današnjice Luke Dončića, rekao je uoči puta slovenske košarkaške reprezentacije na EuroBasket u Katowice nešto što je poprilično odjeknulo u slovenskoj javnosti. Istaknuo je da očekuje najkvalitetnije prvenstvo do sada, međutim bio je posebno oštar kada je upitan o reprezentativcima Čančaru i Nebu, koji su otkazali nastupe na EuroBasketu. 

- Josh Nebo mi u više razgovora nikada nije rekao da neće igrati. Ni nakon posljednje ozljede. Poziv je klub primio 3. srpnja. Dva tjedna nakon toga dobili smo obavijest da mu ne preporučuju nastup. Vjerujem treneru Ettoreu Messini, koji kaže da je važno zdravlje košarkaša. No, i mi imamo nalaze i stručnjake. Znamo o čemu govorimo. Situacija je bila neobična. Kako dalje? Usredotočeni smo na ovo prvenstvo, a zatim se moramo razgovarati. I s Vladom RS. Josh Nebo je, naime, dobio državljanstvo zbog igranja košarke. Zašto bismo onda nastavili? Ako ne želi ili neće igrati, ne vidim smisla u daljnjoj suradnji - poručio je Dončić naturaliziranom Amerikancu, prenio je slovenski Sportklub. 

- Vlatku nikada nije bio problem igrati za reprezentaciju. Do potpisivanja ugovora s Milanom. Sve skupa je pomalo nerazumljivo. No, tako je kako je - rekao je za Čančara, a slovenski mediji pitaju se je li Nebu zaprijetio oduzimanjem sportskog državljanstva kojeg ima zahvaljujući Sloveniji. 

Slovenske košarkaše u poljskim Katowicama u skupini D očekuju dvoboji protiv domaćina Poljske, zatim Francuske, Belgije, Izraela i Islanda. 

Joško Gvardiol neće igrati za Hrvatsku u rujnu? Pojavio se veliki problem za Dalića i vatrene
Ključne riječi
Slovenija Saša Dončić košarka Luka Dončić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još