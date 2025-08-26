Otac Luke Dončića rekao nešto što je sve šokiralo: Nitko ne može vjerovati kakve je izjave dao

Saša Dončić, sportski direktor u Košarkaškom savezu Slovenije i otac jednog od najboljih košarkaša današnjice Luke Dončića, rekao je uoči puta slovenske košarkaške reprezentacije na EuroBasket u Katowice nešto što je poprilično odjeknulo u slovenskoj javnosti. Istaknuo je da očekuje najkvalitetnije prvenstvo do sada, međutim bio je posebno oštar kada je upitan o reprezentativcima Čančaru i Nebu, koji su otkazali nastupe na EuroBasketu.

- Josh Nebo mi u više razgovora nikada nije rekao da neće igrati. Ni nakon posljednje ozljede. Poziv je klub primio 3. srpnja. Dva tjedna nakon toga dobili smo obavijest da mu ne preporučuju nastup. Vjerujem treneru Ettoreu Messini, koji kaže da je važno zdravlje košarkaša. No, i mi imamo nalaze i stručnjake. Znamo o čemu govorimo. Situacija je bila neobična. Kako dalje? Usredotočeni smo na ovo prvenstvo, a zatim se moramo razgovarati. I s Vladom RS. Josh Nebo je, naime, dobio državljanstvo zbog igranja košarke. Zašto bismo onda nastavili? Ako ne želi ili neće igrati, ne vidim smisla u daljnjoj suradnji - poručio je Dončić naturaliziranom Amerikancu, prenio je slovenski Sportklub.

- Vlatku nikada nije bio problem igrati za reprezentaciju. Do potpisivanja ugovora s Milanom. Sve skupa je pomalo nerazumljivo. No, tako je kako je - rekao je za Čančara, a slovenski mediji pitaju se je li Nebu zaprijetio oduzimanjem sportskog državljanstva kojeg ima zahvaljujući Sloveniji.

Slovenske košarkaše u poljskim Katowicama u skupini D očekuju dvoboji protiv domaćina Poljske, zatim Francuske, Belgije, Izraela i Islanda.