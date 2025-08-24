Eurobasket pod američkom zastavom: Čak devet reprezentacija dovodi naturalizirane Amerikance

Ni predstojeći Eurobasket neće proći bez naturaliziranih Amerikanaca. Čak devet od 24 reprezentacije sudionice imat će američku "ispomoć", najčešće na bekovskoj poziciji.

Slovenci su to običavali raditi na centrima, ali će ovaj put nastupiti bez atletske moći u reketu (Amerikanac Josh Nebo), što je oneraspoložilo Luku Dončića. Doduše, imali su oni bijelog centra (Mike Tobey), koji zabija trice, no njega su Slovenci, premda je prošao pripreme, otkantali za olimpijske kvalifikacije pa se naljutio.

Roberson se nije naljutio na BiH

S druge strane, premda nije bio prva opcija, već je to bio Xavier Castaneda (ozljeda), 36-godišnji John Roberson odazvao se naknadnom pozivu BiH izbornika Bećiragića. Roberson je na prošlom EP-u bio jedan od boljih pojedinaca reprezentacije, knjižeći prosječno 15 koševa i 2,6 asistencija.

Kad smo već kod reprezentacije koja je Hrvatskoj priuštila prvo nenastupanje na Eurobasketu, pozabavimo se još jednim "sukrivcem" za to – Ciprom, zbog čijeg automatskog nastupanja na Eurobasketu (kao domaćina) iz te skupine dalje nisu išle ne tri nego samo dvije reprezentacije. Osim toga, Cipar je i naš suparnik u skupini kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u kojim će nas utakmicama zacijelo dočekati i Darral Willis, koji je u kvalifikacijama za Eurobasket imao prosjek od 14,8 koševa i 9,2 skoka po utakmici.

Najveće ime među naturaliziranim Amerikancima svakako je Shane Larkin, jedan od najboljih igrača Eurolige i dvostruki klupski prvak Europe s Anadolu Efesom, za koji je prošle sezone prosječno bilježio 13,4 koša i 5,5 asistencija.

Amerikanca su uvezli i Talijani. Kada je postalo jasno da NBA igrač Donte DeVicenzo, zbog ozljede palca, nije spreman, izbornik Gianmarco Pozzecco zatražio je od nacionalnog mu saveza da angažira Dariusa Thompsona. A on je uvjet za talijansku putovnicu zadovoljio time što je oženio Talijanku, doduše prije no što se ovo dogodilo s DeVicenzom.

Poput Thompsona (Efes), snažan dojam u Euroligi ostavio je i poljski Amerikanac Jordan Loyd (Monaco) koji nikad nije igrao za neki poljski klub. No, zato je igrao za Valenciju, C. zvezdu, Zenit i Makabi koji je napustio zbog izraelsko-palestinskog rata.

S Crnom Gorom nikakve veze

Ni Kyle Allman Jr. nema nikakve veze s Crnom Gorom, ali će ovaj igrač turskog Bešiktaša (10,6 skokova i 3,4 asistencije) braniti boje "đetića". Allman je zamjena za Justina Cobbsa koji crnogorsku putovnicu ima od 2020., ali je sedam godina stariji i već je zašao u veteransku dob (34).

"Asimiliranog" Amerikanca imaju i Portugal (Travante Williams), Gruzija (Kamar Baldwin), pa čak i Grčka. No, Tyler Dorsey ipak je druga priča jer njegova je majka Grkinja, djevojački Konstatinidou. Slična je priča i Sandrom Mamukelashvilijem, Amerikancem čija je majka Gruzijka i koji, za razliku od Dorseyja, fluentno priča materinski jezik.