Osvojio je SP, igrao za velikane, a sada je 'kralj kebaba' sa stotinama milijuna

Bivši reprezentativac Njemačke te bivši igrač Bayerna i Arsenala, Lukas Podolski, danas se u medijima sve češće spominje ne zbog golova, već zbog poslovnog uspjeha. Popularnog "Princa od Kölna" sada nazivaju i "kraljem kebaba", s bogatstvom koje se procjenjuje na čak 215 milijuna eura.

Njegovo poslovno carstvo počelo je u rodnom Kölnu, gdje je otvorio prvi restoran kebaba pod brendom Mangal Döner. Upravo ondje, u gradu u kojem je i započeo nogometnu karijeru, Podolski je lansirao svoj zaštitni proizvod – "Podolski sendvič" koji stoji 8,17 eura. Danas taj lanac broji više od 30 lokacija diljem Njemačke, a interes kupaca ne prestaje rasti.

No kebabi nisu bili njegov prvi poduzetnički pothvat. Prije otvaranja restorana pokrenuo je tvrtku Ice Cream United, specijaliziranu za proizvodnju slatkiša. Osim toga, stoji i iza organizacije glazbenog festivala te vlastitog nogometnog turnira, što pokazuje koliko je Podolski proširio interes izvan travnjaka.

Kako piše Daily Star, kroz uspješno vođenje raznih projekata, ali i kroz bogatu igračku karijeru, prikupio je pravo malo bogatstvo. Sam Podolski često ističe kako svojim restoranima želi ponuditi kvalitetnu alternativu brzim lancima:

- Ako naručite meni u McDonald’su, platit ćete isto ili čak više nego kod mene, a zauzvrat ćete dobiti lošiju hranu - poručuje nogometaš.

Unatoč svemu, Podolski se nije oprostio od nogometa. S 40 godina na leđima i dalje aktivno igra za poljski prvoligaški klub Górnik Zabrze.

Najveće uspjehe ostvario je u dresu njemačke reprezentacije – bio je dio slavne generacije koja je 2014. godine osvojila naslov svjetskog prvaka u Brazilu. Za „Elf“ je upisao impresivnih 130 nastupa i postigao 49 golova, što ga svrstava među najistaknutije igrače moderne ere njemačkog nogometa. Treći je najbolji strijelac u povijesti njemačke reprezentacije, samo iza Miroslava Klosea (71) i Gerda Müllera (69). .