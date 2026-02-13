Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 122
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
OGLASIO SE ŽUPNIK

U jednoj župi kod Rijeke otkazana Krizma: 'Zbog nedostatka znanja i neozbiljnosti, nemam drugog izbora'

Koprivnica: Crkveni obredi Prve pričesti i Svete potvrde
Marijan Susenj/PIXSELL
VL
Autor
Gabrijela Čuljak Jurić
13.02.2026.
u 12:41

Na Faceboook profilu župe obratio se krizmanicima, roditeljima i župljanima

Župa sv. Jeronima iz Klane kod Rijeke obavijestila je svoje župljane kako ove godine neće biti slavlja sakramenta Svete potvrde. Otkazivanje slavlja ovog sakramenta nije često u hrvatskim župama, pa je ova odluka iznenadila mnoge. Međutim, župnik smatra kako drugog izlaza nije bilo. 

Na Facebook profilu župe obratio se krizmanicima, roditeljima i župljanima. On smatra kako ovogodišnji kandidati 'nisu spremni'. 'Poštovani krizmanici, roditelji i župljani. Kao što sam najavio na roditeljskom sastanku za sakrament Krizme mora postojati priprava, a i sami se sigurno sjećate priprave za svoju Krizmu', započeo je objavu i obavijestio sve da kandidati za Krizmu ove godine ne sudjeluju u pripravi. 'Nakon što sam ustvrdio nemogućnost naših ovogodišnjih krizmanika da sudjeluju u pripravi za sakrament Krizme, redovitom bogoslužju kao i njihov nedostatak znanja i posvećenosti pripravi uslijed drugih obaveza i neozbiljnosti primoran sam odgoditi sakrament krizme u našoj župi ove godine', napisao je. 

'Sakrament kršćanske zrelosti pretpostavlja da je kandidat za nju zreo, a pravo omogućava župniku da odgodi krizmu generaciji koja ne pokazuje znakove zrelosti. Nije to ništa novo jer u drugim biskupijama, kao npr. u Splitu, krizma je u 2. razredu srednje škole. Ovime želimo naše krizmanike potaknuti da se ozbiljnije pripreme za ovaj sakrament dogodine sa generacijom 2026./2027', zaključio je župnik

U komentarima su ljudi njegovu odluku uglavnom podržali. 'Nije to tradicija kao maškare kako neki doživljavaju. Bolje ne raditi iz vjere zafrkanciju.Taj problem nije od jučer', napisao je jedan korisnik. 
Evo kako se imućni Hercegovac mijenjao tijekom godina! Ima novu djevojku, a nedavno se i razveo
Ključne riječi
crkva župa Rijeka župnik sveta potvrda krizma

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!