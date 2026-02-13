U jednoj župi kod Rijeke otkazana Krizma: 'Zbog nedostatka znanja i neozbiljnosti, nemam drugog izbora'

Župa sv. Jeronima iz Klane kod Rijeke obavijestila je svoje župljane kako ove godine neće biti slavlja sakramenta Svete potvrde. Otkazivanje slavlja ovog sakramenta nije često u hrvatskim župama, pa je ova odluka iznenadila mnoge. Međutim, župnik smatra kako drugog izlaza nije bilo.

Na Facebook profilu župe obratio se krizmanicima, roditeljima i župljanima. On smatra kako ovogodišnji kandidati 'nisu spremni'. 'Poštovani krizmanici, roditelji i župljani. Kao što sam najavio na roditeljskom sastanku za sakrament Krizme mora postojati priprava, a i sami se sigurno sjećate priprave za svoju Krizmu', započeo je objavu i obavijestio sve da kandidati za Krizmu ove godine ne sudjeluju u pripravi. 'Nakon što sam ustvrdio nemogućnost naših ovogodišnjih krizmanika da sudjeluju u pripravi za sakrament Krizme, redovitom bogoslužju kao i njihov nedostatak znanja i posvećenosti pripravi uslijed drugih obaveza i neozbiljnosti primoran sam odgoditi sakrament krizme u našoj župi ove godine', napisao je.

'Sakrament kršćanske zrelosti pretpostavlja da je kandidat za nju zreo, a pravo omogućava župniku da odgodi krizmu generaciji koja ne pokazuje znakove zrelosti. Nije to ništa novo jer u drugim biskupijama, kao npr. u Splitu, krizma je u 2. razredu srednje škole. Ovime želimo naše krizmanike potaknuti da se ozbiljnije pripreme za ovaj sakrament dogodine sa generacijom 2026./2027', zaključio je župnik.

U komentarima su ljudi njegovu odluku uglavnom podržali. 'Nije to tradicija kao maškare kako neki doživljavaju. Bolje ne raditi iz vjere zafrkanciju.Taj problem nije od jučer', napisao je jedan korisnik.