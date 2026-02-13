Naši Portali
POBUNIO SE

Brončani rukometaš žestoko udario: Mi igrači smo pijuni, to je izrabljivanje! Nas se ništa ne pita

Zagreb: Thompson i brončani rukometaši zapjevali na glavnom gradskom Trgu
Igor Kralj/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
13.02.2026.
u 12:29

Hrvatski rukometni reprezentativci Filip Glavaš i Luka Lovre Klarica bili su jedni od ključnih sudionika na oba turnira gdje je Hrvatska osvojila medalju, a nekoliko tjedana nakon turnira gostovali su na Sportklubu. Jedna od glavnih tema kroz cijeli turnir bio je izrazito težak raspored, zbog čega su mnogi s pravom kritizirali EHF. 

- Mislim da bi se trebalo sigurno posvetiti više vremena odmoru igrača i zdravlju igrača. Na kraju dana to te nosi kroz turnir, koliko si ti zapravo svjež. Kada dođu svi ti odlučujući trenuci. Koliko si ti bistre glave i koliko ti fizički nažalost ne možeš funkcionirati. Ja bih volio sigurno da se ima dan više odmora. Da se može odraditi neka teretana, da se vrati neki tonus, da fizići imaju isto malo, da svi stignu, ne samo onaj koji baš mora - započeo je Glavaš.

- Mislim da je suludo da se šesta i sedma utakmica koja odlučuje o prolasku u polufinale igra dan za dan. Gdje ti imaš manje od 24 sata za odmor, da je to izrabljivanje igrača. Kao što je rekao, da smo lanac brze prehrane. Da smo tvornica i samo peri-deri. Pitali ste što ja mislim koji su moji prijedlozi. Nas igrače se nažalost najmanje pita, mi smo tu samo pijuni. To je tako. Nažalost, u svakom sportu - zaključio je član Zagreba.

Izašao je raspored utakmica Hrvatske u Ligi nacija: Pogledajte kada igramo spektakularne dvoboje
