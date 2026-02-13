I Tomaševićeva ustavna tužba protiv Vlade past će već na testu poštivanja procedure

Ustavni sud danas je odbio inicijativu predsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba Mateja Mišića da se angažira oko ocjene Zaključka Vlade o organizaciji dočeka rukometne reprezentacije. Mišić je tumačio da Vlada zadire u djelokrug Grada Zagreba, kao jedinice lokalne samouprave, te time negira ustavno jamstvo samostalnosti lokalne samouprave u obavljanju poslova iz njezinog djelokruga i krše načela ustavnosti i zakonitosti te diobe vlasti. Po Mišiću to je opasan presedan izravne intervencije izvršne vlasti u pravo na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.
Ustavni sud u skladu s Ustavom i Ustavnom zakonom prati ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti te o uočenim pojavama neustavnosti i nezakonitosti izvješćuje Hrvatski sabor. Ali, o tome jesu li ispunjene pretpostavke da se izvješćem obrati Saboru, Ustavni sud samostalno odlučuje, a ne pokreće postupak na ičiji zahtjev već isključivo "na temelju samostalne i objektivne ocjene Ustavnog suda o prirodi i stupnju ozbiljnosti određene pojave", obrazlaže Ustavni sud. U priopćenju ističu da taj postupak u pravilu pokreću kada uoče "pojavu s obilježjima ozbiljnog strukturalnog poremećaja, odnosno dugotrajnije ili sustavne disfunkcije u pravnom poretku". A sporove oko povrede ustavnih jamstava prvenstveno rješava kroz svoje odluke po podnesenim ustavnim tužbama nositelja Ustavom zajamčenih prava ili kroz ocjenu ustavnosti i zakonitosti pravnih akata. Pri ocjeni treba li reagirati putem izvješća Hrvatskom saboru, Ustavni sud posebice vodi računa o dostupnosti drugog učinkovitog pravnog sredstva ustavnopravne zaštite.
U priopćenju se pojašnjava i da Ustavni sud ima i ovlast izdavanja priopćenja i upozorenja, ali isključivo u vezi s nadzorom nad ustavnošću i zakonitošću izbora i državnog referenduma. Zbog toga Ustavni sud nije ocijenio da postoje pretpostavke za slanje posebnog izvješća Hrvatskom saboru. U Večernjem listu smo o mogućnosti ocjene ustavnosti Zaključka Vlade pitali ustavnopravne stručnjake, bivšu predsjednicu Ustavnog suda prof. dr. sc. Jasnu Omejec i doc. dr. sc. Matu Palića i oboje su nam rekli da je jedini put ocjene Zaključka Vlade putem tzv. komunalne ustavne tužbe. - Taj Zaključak nije opći akt. Dakle, Skupština Grada Zagreba to ne može izravno tražiti od Ustavnog suda. Prethodno mora pokrenuti upravni spor, što je uvjet za tzv. komunalnu ustavnu tužbu – odgovorila nam je prof. Omejec.
Kako je najavljivano da će Skupština Grada Zagreba tražiti i ocjenu ustavnosti zaključka Vlade, i Palić je rekao da će Ustavni sud taj zahtjev odbaciti jer Vladin zaključak nije "drugi propis" prema praksi Ustavnog suda pa je i on dodao kako bi mogli podnijeti tzv. komunalnu ustavnu tužbu. Da je ustavna tužba jedina mogućnost za Index su rekle i profesorice ustavnog prava dr. sc. Sanja Barić i dr. sc. Ana Horvat Vuković. Očito je da neki političari ne drže do riječi stručnjaka, ili računaju na političke bodove i s pravnim inicijativama unaprijed osuđenima na propast. Jer i dio neuke javnosti tumačit će da je problem u Ustavnom sudu, a ne u pravnom neznanju podnositelja, a političari će kroz medije i društvene mreže samo poticati takav narativ.
Svatko je izjave profesora prava mogao provjeriti kroz dostupnu praksu Ustavnog suda. Niz je odluka u kojima se spominje komunalna ustavna tužba, a u jednoj od svježijih (U-III-2483/2024) iz prosinca 2025. usvojio je ustavnu tužbu Grada Splita koju je potpisao tadašnji gradonačelnik Ivica Puljak. U toj se odluci obrazlaže da su jedinice lokalne (regionalne) samouprave ipak ovlaštene podnijeti ustavnu tužbu "ali samo ako traže zaštitu protiv neustavnih zahvata u njihovo ustavno pravo na lokalnu samoupravu (tzv. komunalna ustavna tužba)". Ali, kao i za svaku ustavnu tužbu, nužno je prethodno iskoristiti propisane redovne sudske procedure, a u ovom slučaju to znači moraju se obratiti nadležnom upravnom sudu. U spomenutom splitskom slučaju Ustavni sud je ukinuo presudu Visokog upravnog suda i predmet vratio na ponovni postupak. Unatoč tome, zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević i njegov tim, sudeći po večerašnjoj najavi koju su svi mediji objavili, očito smatra da se izravno može obratiti Ustavnom sudu putem ustavne tužbe. I Tomaševićeva ustavna tužba past će već na testu poštivanja procedure jer nije slušao pravne stručnjake.
