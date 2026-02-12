Trofejni hrvatski vaterpolist i član vodstva Našeg Hajduka osuđen na šest mjeseci zatvora

Hrvatski vaterpoliski reprezentativac i član vodstva Udruge naš Hajduk Jerko Marinić-Kragić nepravomoćno je osuđen na šest mjeseci zatvora zbog nereda na utakmici između Hrvatske i Češke u drugom kolu grupne faze na Europskom prvenstvu 2016. u Francuskoj.
Marinić-Kragić zatvora ipak neće vidjeti budući da je zatvorska kazna zamijenjena radom za opće dobro, a u kaznu je uračunato i vrijeme koje je proveo u pritvoru nakon uhićenja.Čudesni Čilić ispisao je povijest! Teniski svijet mu se divi, prestigao je Ivaniševića!
Kazna se odnosi na događaje na stadionu Geoffroy-Guichard u Saint-Etienneu. Desetak minuta prije kraja susreta krenula je velika bakljada s dijela tribina gdje su se nalazili hrvatski navijači te je utakmica prekinuta u 86. minuti. Marinić-Kragić i još trojica sudionika proglašeni su krivim za izazivanje nereda, verbalne i fizičke napade na navijače i redare te poticanje drugih na nasilje gestikulacijama i guranjem.
Hrvatski vaterpolski reprezentativac negirao je krivicu, kao i svi uključeni, te je tvrdio kako se branio od napada i kako je pokušao smiriti situaciju i razdvojiti uključene. On je trenutačno član splitskog Jadrana, a od nedavno je i jedan od čelnih ljudi Udruge Naš Hajduk.
Želite li doživjeti potpuno nove senzacije u krevetu ?! Onda ovo definitivno morate isprobati!!-- ----> bitly.cx/testoyu