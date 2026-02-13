Naši Portali
DORA 2026.

UŽIVO Završeno je glasanje, Luka Nižetić u show programu izvosi svoje najveće hitove

Luka Nižetić
Foto: HRT screenshot
1/13
Autor
Samir Milla
13.02.2026.
u 20:22

Kao i u prvom polufinalu, o prolasku dalje odlučuju isključivo gledatelji. Nakon što svi izvođači izvedu svoje pjesme, otvorit će se telefonsko i SMS glasanje koje traje nakon recapa svih nastupa. Osam izvođača s najvećim brojem glasova plasirat će se u završnicu

Nakon prve natjecateljske večeri i izbora prvih osam finalista, Dora 2026 večeras se nastavlja drugim polufinalom. Prijenos uživo počeo je na Prvom programu Hrvatske radiotelevizije (HRT), a do kraja večeri bit će poznata sva imena koja će se boriti za pobjedu i odlazak na Euroviziju 2026. u Beču. 

TIJEK VEČERI: 

Drugo polufinale otvara Ritam Noir s pjesmom “Profumi di mare”. Donose atmosferičan, moderan rock zvuk i mediteranski ugođaj koji odmah uvodi publiku u večer.

Foto: Dario Njavro/Renato Branđolica/HRT

Na pozornici je Irma s pjesmom “Ni traga”. Emotivna interpretacija i snažan vokal nose ovu intimnu, osjećajnu pop priču.

Foto: Dario Njavro/Renato Branđolica/HRT

Slijedi Gabrijel Ivić s pjesmom “Light Up”. Riječ je o energičnoj pop produkciji optimistične poruke i radiofoničnog refrena.

Foto: Dario Njavro/Renato Branđolica/HRT

Sada nastupa Zevin s pjesmom “My Mind”. Donosi suvremen, međunarodni zvuk i upečatljivu scensku energiju.

Foto: Dario Njavro/Renato Branđolica/HRT

Na scenu dolazi Ivan Sever s pjesmom “Crying Eyes”. Predstavio se u country pop izdanju. 

Foto: Dario Njavro/Renato Branđolica/HRT

Slijedi Lana Mandarić s pjesmom “Tama”. Mračnija atmosfera i moderna produkcija stvaraju snažan, dramatičan dojam.

Foto: Dario Njavro/Renato Branđolica/HRT

Sada je na pozornici Stela Rade s pjesmom “Nema te”. Predstavnica mlađe generacije donosi suvremeni pop zvuk i emotivnu ljubavnu priču.

Foto: Dario Njavro/Renato Branđolica/HRT

Nastup slijedi za Devina i pjesmu “Over Me”. Dinamičan, moderan aranžman i energičan pristup izazvali su ovacije publike.

Foto: Dario Njavro/Renato Branđolica/HRT

Na scenu dolazi Kandžija s pjesmom “3 ujutro”. Prepoznatljiv stil i urbana priča donose osvježenje i autentičnost u večerašnji program.

Foto: Dario Njavro/Renato Branđolica/HRT

Slijedi Marko Kutlić s pjesmom “Neotuđivo”. Snažna balada naglašava njegov vokal i emotivnu interpretaciju.

Foto: Dario Njavro/Renato Branđolica/HRT

Na pozornici je Sergej s pjesmom “Scream”. Intenzivna izvedba i snažna atmosfera grade dramatičan scenski trenutak.

Foto: Dario Njavro/Renato Branđolica/HRT

Drugo polufinale zatvara Lara Demarin s pjesmom “Mantra”. Moderan pop zvuk i zarazan refren zaokružuju večer i utrku za finale.

Foto: Dario Njavro/Renato Branđolica/HRT

U studiju Anton Marti na zagrebačkom Prisavlju nastupit će novih 12 izvođača, a njih osmero, prema glasovima publike, izborit će mjesto u velikom finalu koje je na rasporedu u nedjelju. Kao i u prvom polufinalu, o prolasku dalje odlučuju isključivo gledatelji. Nakon što svi izvođači izvedu svoje pjesme, otvorit će se telefonsko i SMS glasanje koje traje nakon recapa svih nastupa. Osam izvođača s najvećim brojem glasova plasirat će se u završnicu. U finalu će pobjednika zajednički odlučiti publika i domaći te međunarodni stručni žiriji.

Kroz emisiju gledatelje i večeras vodi isti voditeljski tim – Barbara Kolar i Duško Ćurlić iz glavnog studija, uz Ivu Šulentić i Ivana Vukušića koji donose atmosferu iza pozornice. Uz natjecateljske nastupe, očekuju se razgovori s izvođačima, uvid u pripreme te pregled reakcija nakon silaska sa scene. Druga večer donosi raznoliku kombinaciju popa, alternative, urbanog zvuka i snažnih vokalnih izvedbi. Za mjesto u finalu večeras se natječu:

Ritam Noir – Profumi di mare
Irma – Ni traga
Gabrijel Ivić – Light Up
ZEVIN – My Mind
Ivan Sever – Crying Eyes
Lana Mandarić – Tama
Stela Rade – Nema te
DEVIN – Over Me
Kandžija – 3 ujutro
Marko Kutlić – Neotuđivo
Sergej – Scream
Lara Demarin – Mantra

Nakon večerašnjeg polufinala bit će poznato ukupno 16 finalista koji će se u nedjelju boriti za pobjedu na Dori 2026. Interes publike i ove je godine velik, a komentari na društvenim mrežama već nagovještavaju neizvjesnu završnicu i nekoliko potencijalnih iznenađenja.

Komentara 3

Pogledaj Sve
Avatar rubinet
rubinet
21:54 13.02.2026.

Luka Nižetić pjeva svoje najveće hitove...A koje to?

Avatar Scuderia
Scuderia
21:17 13.02.2026.

ironija je da su stare pop pjesmice iz 1980ih 200 puta bolje nego ovo danas.

Avatar adisan
adisan
21:52 13.02.2026.

Od svih ovih jedino sam za Kutlića čula, a ni njegovu niti jednu pjesmu ne znam.

Zevin
Video sadržaj
ZEVIN

Favoritkinja Dore prije nastupa: 'Znam što nudim - od estetike do vizije i karaktera. To je više od same pjesme'

Već u ranoj fazi natjecanja istaknula se kao jedna od favoritkinja za pobjedu zahvaljujući originalnom zvuku, modernoj produkciji i snažnoj poruci pjesme koja se bavi unutarnjim previranjima, sumnjama i borbom za vlastiti mir. Nastup je dodatno pojačan promišljenim vizualima i scenskim pokretom, čime Zevin potvrđuje reputaciju umjetnice koja ništa ne prepušta slučaju

Katey Sagal
Video sadržaj
2
PROSLAVILA ROĐENDAN

Sjećate li se Peggy iz 'Bračnih voda'? Tijekom snimanja doživjela je veliku tragediju, a evo kako danas izgleda

Tijekom snimanja 1991. godine Katey je u sedmom mjesecu trudnoće izgubila kćer. Njezina trudnoća bila je uključena u scenarij serije, no nakon tragičnog događaja, producenti su donijeli iznimno osjetljivu odluku. Kako bi poštedjeli glumicu dodatne boli i stresa na setu, cijelu radnju o Peggynoj trudnoći pretvorili su u "san" koji je Al Bundy sanjao, a taj je događaj spomenut samo kratko u jednoj epizodi

REALITY SHOW

Rubina se nakon ispadanja iz 'Gospodina Savršenog' odlučila je napraviti veliki životni zaokret, otkrila sve detalje

S određene vremenske distance, Rubina sada otvoreno progovara o proživljenom iskustvu, razočaranju koje je osjetila, ali i značajnim životnim zaokretima koji su uslijedili nakon odlaska iz showa, uključujući i preseljenje u novu sredinu. Danas na svoje sudjelovanje gleda s optimizmom, naglašavajući da joj je to iskustvo, bez obzira na rani izlazak, donijelo dragocjene trenutke i kvalitetna poznanstv

33. Porin Svečano proglašenje nominacija
PORIN 2026.

Mangroove i Mayales po šest nominacija, a Baby Lasagna, Parni Valjak i Mayales po pet!

Ove godine Porin će se održati 27. ožujka u dvorani Gripe u Splitu, a za one koji neće biti u mogućnosti doći, bit će prijenos kao i uvijek na HRT-u. Jako nam je drago što se ponovno vraćamo u Split i hvala gradu, županiji i turističkim zajednicama koji su nam to omogućili. Sada znamo nominirane i krećemo kreirati program ovogodišnje nagrade. Očekuje nas još jedna lijepa glazbene večer", rekao je izvršni direktor Glazbene nagrade Porin Davor Drezga

Učitaj još

