UŽIVO Završeno je glasanje, Luka Nižetić u show programu izvosi svoje najveće hitove

Nakon prve natjecateljske večeri i izbora prvih osam finalista, Dora 2026 večeras se nastavlja drugim polufinalom. Prijenos uživo počeo je na Prvom programu Hrvatske radiotelevizije (HRT), a do kraja večeri bit će poznata sva imena koja će se boriti za pobjedu i odlazak na Euroviziju 2026. u Beču.

TIJEK VEČERI:

Drugo polufinale otvara Ritam Noir s pjesmom “Profumi di mare”. Donose atmosferičan, moderan rock zvuk i mediteranski ugođaj koji odmah uvodi publiku u večer.

Foto: Dario Njavro/Renato Branđolica/HRT

Na pozornici je Irma s pjesmom “Ni traga”. Emotivna interpretacija i snažan vokal nose ovu intimnu, osjećajnu pop priču.

Foto: Dario Njavro/Renato Branđolica/HRT

Slijedi Gabrijel Ivić s pjesmom “Light Up”. Riječ je o energičnoj pop produkciji optimistične poruke i radiofoničnog refrena.

Foto: Dario Njavro/Renato Branđolica/HRT

Sada nastupa Zevin s pjesmom “My Mind”. Donosi suvremen, međunarodni zvuk i upečatljivu scensku energiju.

Foto: Dario Njavro/Renato Branđolica/HRT

Na scenu dolazi Ivan Sever s pjesmom “Crying Eyes”. Predstavio se u country pop izdanju.

Foto: Dario Njavro/Renato Branđolica/HRT

Slijedi Lana Mandarić s pjesmom “Tama”. Mračnija atmosfera i moderna produkcija stvaraju snažan, dramatičan dojam.

Foto: Dario Njavro/Renato Branđolica/HRT

Sada je na pozornici Stela Rade s pjesmom “Nema te”. Predstavnica mlađe generacije donosi suvremeni pop zvuk i emotivnu ljubavnu priču.

Foto: Dario Njavro/Renato Branđolica/HRT

Nastup slijedi za Devina i pjesmu “Over Me”. Dinamičan, moderan aranžman i energičan pristup izazvali su ovacije publike.

Foto: Dario Njavro/Renato Branđolica/HRT

Na scenu dolazi Kandžija s pjesmom “3 ujutro”. Prepoznatljiv stil i urbana priča donose osvježenje i autentičnost u večerašnji program.

Foto: Dario Njavro/Renato Branđolica/HRT

Slijedi Marko Kutlić s pjesmom “Neotuđivo”. Snažna balada naglašava njegov vokal i emotivnu interpretaciju.

Foto: Dario Njavro/Renato Branđolica/HRT

Na pozornici je Sergej s pjesmom “Scream”. Intenzivna izvedba i snažna atmosfera grade dramatičan scenski trenutak.

Foto: Dario Njavro/Renato Branđolica/HRT

Drugo polufinale zatvara Lara Demarin s pjesmom “Mantra”. Moderan pop zvuk i zarazan refren zaokružuju večer i utrku za finale.

Foto: Dario Njavro/Renato Branđolica/HRT

U studiju Anton Marti na zagrebačkom Prisavlju nastupit će novih 12 izvođača, a njih osmero, prema glasovima publike, izborit će mjesto u velikom finalu koje je na rasporedu u nedjelju. Kao i u prvom polufinalu, o prolasku dalje odlučuju isključivo gledatelji. Nakon što svi izvođači izvedu svoje pjesme, otvorit će se telefonsko i SMS glasanje koje traje nakon recapa svih nastupa. Osam izvođača s najvećim brojem glasova plasirat će se u završnicu. U finalu će pobjednika zajednički odlučiti publika i domaći te međunarodni stručni žiriji.

Kroz emisiju gledatelje i večeras vodi isti voditeljski tim – Barbara Kolar i Duško Ćurlić iz glavnog studija, uz Ivu Šulentić i Ivana Vukušića koji donose atmosferu iza pozornice. Uz natjecateljske nastupe, očekuju se razgovori s izvođačima, uvid u pripreme te pregled reakcija nakon silaska sa scene. Druga večer donosi raznoliku kombinaciju popa, alternative, urbanog zvuka i snažnih vokalnih izvedbi. Za mjesto u finalu večeras se natječu:

Ritam Noir – Profumi di mare

Irma – Ni traga

Gabrijel Ivić – Light Up

ZEVIN – My Mind

Ivan Sever – Crying Eyes

Lana Mandarić – Tama

Stela Rade – Nema te

DEVIN – Over Me

Kandžija – 3 ujutro

Marko Kutlić – Neotuđivo

Sergej – Scream

Lara Demarin – Mantra

Nakon večerašnjeg polufinala bit će poznato ukupno 16 finalista koji će se u nedjelju boriti za pobjedu na Dori 2026. Interes publike i ove je godine velik, a komentari na društvenim mrežama već nagovještavaju neizvjesnu završnicu i nekoliko potencijalnih iznenađenja.