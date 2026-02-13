Velika životna prekretnica na petak 13.: Jednima će donijeti slavu, a drugima propast. Evo što čeka vaš znak
Petak, 13. veljače 2026. nije samo dan obavijen praznovjerjem, već i dan ključne astrološke prekretnice. Saturn, planet discipline i karme, ulazi u vatrenog Ovna, započinjući novi dvogodišnji ciklus koji će od svih znakova zahtijevati hrabrost, odgovornost i preuzimanje inicijative.
Ovan: Saturn ulazi u vaš znak, što je događaj koji se događa jednom u trideset godina i donosi temeljitu osobnu transformaciju. Pred vama je razdoblje sazrijevanja, preuzimanja novih, većih odgovornosti i izgradnje čvrstog autoriteta. Reflektori su upereni u vas, a sve što radite bit će podložno ocjeni. Iako ćete osjećati težinu i pritisak, ovo je vaša prilika da pokažete svijetu od čega ste sazdani. Discipliniranim radom možete izgraditi temelje za cijeli život.
Bik: Planet discipline ulazi u vaše dvanaesto polje, polje podsvijesti, tajni i duhovnosti. Započinje period dubokog unutarnjeg čišćenja i suočavanja s prošlošću. Vrijeme je da otpustite stare strahove, obrasce i sve ono što vas koči. Iako ovaj proces može biti neugodan, on je nužan kako biste se pripremili za novi životni ciklus koji vas čeka kada Saturn za dvije godine uđe u vaš znak. Mogući su neočekivani preokreti u karijeri.
Blizanci: Saturn aktivira vaše polje prijateljstva, društvenih grupa i dugoročnih ciljeva. Došlo je vrijeme za ozbiljnu reviziju vaših snova i planova, ali i društvenog kruga. Neka prijateljstva bit će stavljena na kušnju i samo će ona najiskrenija opstati. Ovo je period kada trebate preuzeti odgovornost unutar tima ili zajednice te svojim znanjem doprinijeti ostvarenju zajedničkog cilja.
Rak: Pripremite se, jer Saturn ulazi u vaše polje karijere i javnog života, donoseći najveći fokus upravo na profesionalne ambicije. Očekuje vas period napornog rada, dokazivanja i preuzimanja liderskih uloga. Moguće su velike odgovornosti, ali i velike nagrade za uloženi trud. Vaš javni imidž i reputacija bit će na testu, a discipliniranim pristupom možete dosegnuti vrhunac svoje karijere.
Lav: S ulaskom Saturna u vaše deveto polje, fokus se seli na visoko obrazovanje, putovanja, filozofiju i životne vidike. Vaš idealizam će rasti, ali će istovremeno biti stavljen na test realnosti. Možda ćete se odlučiti za ozbiljan studij, specijalizaciju ili projekt koji zahtijeva duboko znanje i posvećenost. Ovo je vrijeme za strukturiranje vlastitih uvjerenja i mudro širenje horizonata.
Djevica: Saturn aktivira vaše osmo polje, koje vlada zajedničkim financijama, intimom, dugovima i transformacijom. Pred vama je period u kojem ćete morati unijeti red u svoje financije, riješiti se dugova i postaviti zdrave granice u intimnim odnosima. Suočit ćete se s dubokim psihološkim obrascima, a iskrenost prema sebi i partneru bit će ključna za produbljivanje povjerenja i izgradnju stabilnosti.
Vaga: Ovaj tranzit za vas je izuzetno važan jer Saturn ulazi u vaše polje partnerstva i odnosa. Sve vaše veze, poslovne i privatne, bit će na ozbiljnom testu. Odnosi koji nisu izgrađeni na čvrstim temeljima mogli bi se raspasti, dok će oni stabilni postati još jači. Mnoge Vage će se u ovom periodu odlučiti na brak ili ozbiljne poslovne ugovore. Ključ je u postizanju ravnoteže i preuzimanju odgovornosti.
Škorpion: Saturn ulazi u vaše šesto polje, donoseći fokus na posao, svakodnevne obaveze, zdravlje i rutinu. Vrijeme je da reorganizirate svoj život, usvojite zdravije navike i postanete efikasniji u obavljanju zadataka. Disciplina u prehrani, vježbanju i organizaciji posla donijet će dugoročne koristi. Ovo je idealan period za rješavanje loših navika i stvaranje reda u svakodnevnom životu.
Strijelac: S Mjesecom u vašem znaku osjećate val optimizma, no Saturnov ulazak u vaše peto polje kreativnosti, ljubavi i zabave traži da tu energiju usmjerite na strukturiran način. Hobi se može pretvoriti u ozbiljan posao, a romantični odnosi dobivaju zreliju notu. Od vas se traži da preuzmete odgovornost za vlastitu sreću i da kreativnost izrazite kroz discipliniran rad.
Jarac: Vaš vladar Saturn ulazi u četvrto polje doma, obitelji i korijena. Odgovornosti na obiteljskom planu će porasti, a možda ćete se baviti pitanjima nekretnina, renoviranja ili odnosa s roditeljima. Ovo je period izgradnje čvrstih temelja za budućnost, kako u doslovnom, tako i u emocionalnom smislu. Potrebno je postaviti zdrave granice unutar obitelji i stvoriti osjećaj sigurnosti.
Vodenjak: Saturn aktivira vaše treće polje komunikacije, učenja i kraćih putovanja. Vaše riječi sada imaju veću težinu i odgovornost. Vrijeme je za ozbiljno učenje, usavršavanje vještina i pažljivo izražavanje ideja. Komunikacija s okolinom postaje ozbiljnija i zahtijeva promišljenost. Sunce i Mars u vašem znaku daju vam energiju, ali pripazite na ishitrene izjave.
Ribe: Za vas ovaj tranzit donosi veliko olakšanje jer Saturn napokon napušta vaš znak. Teret koji ste osjećali posljednje dvije godine sada nestaje. Ipak, Saturn odmah ulazi u vaše drugo polje financija, vrijednosti i samopouzdanja, tražeći od vas da se ozbiljno posvetite materijalnoj sigurnosti. Vrijeme je za štednju, pametno ulaganje i izgradnju stabilnog financijskog temelja.