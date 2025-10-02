Naši Portali
'DRŽE GA U ZRAKU'

Andy Bara otvoreno za VL o najvećem talentu Dinama: Dajte mu da igra! Ili ga pošaljite u juniore...

Lisabon: Poznati na uzvratnoj utakmici između Benfice i Dinama
Goran Stanzl/PIXSELL
Autor
Tomislav Dasović
02.10.2025.
u 07:00

Livaković se u Gironi s pravom buni! Jer su ga iz Girone zvali, ne znam što sve nisu radili da dođe, dečko se odrekao velikih financija u Feneru, a sada sjedi na klupi, kaže Bara

Najcjenjeniji hrvatski nogometni menadžer Andy Bara komentirao je za VL neke aktualne situacije vezane za nogometaše koje zastupa. Najprije, kako gledate na nezavidnu poziciju Dominika Livakovića u Gironi – za koju još nije branio ni minute. Buni li se Livaković zbog ovakvog stanja?

- U transferu Livakovića pomogao sam prijateljski, napravio sam sve što sam mogao, spojio sam sve strane. Da, buni se, i buni se s pravom! Jer su ga iz Girone zvali, ne znam što sve nisu radili da dođe, dečko se odrekao velikih financija u Feneru, samo kako bi branio – isključivo radi reprezentacije – i onda ga dovedu, i on sada sjedi na klupi. Vratar Girone primi četiri komada na utakmici, a trener ga ne promijeni – kaže Bara pa nastavlja:

Komentara 2

Pogledaj Sve
Avatar grbadeva
grbadeva
08:16 02.10.2025.

Sinoć na tekmi PSG v.s. Barca hrpa sedamnaestogodišnjaka u igri, a važna utakmica najprestižnijeg natjecanja. Kod nas je pravo čudo ako u cijeloj ligi zaigra netko mlađi od dvadeset.

ML
mladen111
07:46 02.10.2025.

Bara, svatko bi gurao svoje igrače. Ni ti nisi iznimka.

