Andy Bara otvoreno za VL o najvećem talentu Dinama: Dajte mu da igra! Ili ga pošaljite u juniore...

Najcjenjeniji hrvatski nogometni menadžer Andy Bara komentirao je za VL neke aktualne situacije vezane za nogometaše koje zastupa. Najprije, kako gledate na nezavidnu poziciju Dominika Livakovića u Gironi – za koju još nije branio ni minute. Buni li se Livaković zbog ovakvog stanja?



- U transferu Livakovića pomogao sam prijateljski, napravio sam sve što sam mogao, spojio sam sve strane. Da, buni se, i buni se s pravom! Jer su ga iz Girone zvali, ne znam što sve nisu radili da dođe, dečko se odrekao velikih financija u Feneru, samo kako bi branio – isključivo radi reprezentacije – i onda ga dovedu, i on sada sjedi na klupi. Vratar Girone primi četiri komada na utakmici, a trener ga ne promijeni – kaže Bara pa nastavlja: