13.02.2026. u 09:59

Najvažnije je da od djece i odraslih bezuvjetno tražimo odgovornost – za sve što rade i pričaju

Zastrašujuća je spoznaja o količini nasilja koje kipti svuda oko nas i svako se malo ispolji na nekome. I dok nasilnicima trebaju tek tri do četiri minute da žrtvu pretuku do te mjere da se ona onesvijesti; daleko dulje treba da se šteta ispravi; do presude nasilniku treba proći par mjeseci, oporavak žrtve, ako treba operacije čeljusti, slomljenih udova traje i do godine dana, naplata odštete privatnom tužbom i dulje. Dobar dio života prođe da ispraviš štetu koju je prouzročio nečiji hir. A traumu i slike mamlaza koji te mlate bez ikakvog povoda, teško da ijedna žrtva može ikada izbaciti iz sjećanja. Zadnji riječki slučaj premlaćivanja mladića od 16 godina u kojem ga u pola pet ujutro mlati pijani 29-godišnjak s još dvojicom nasilnika i pritom mu viče mi smo mafija ponovno je zgrozio javnost. Kamere obližnje pekare pokazuju da dječak sukob nije izazvao. Sjedio je na klupi s prijateljem, jeo burek, a onda dolazi nasilni trojac koji ga napada, cipelari sve dok se nije onesvijestio na podu.

Ključne riječi
odgoj napad mladić Nasilje

