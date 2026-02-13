Ovo daje nadu, direktor reprezentacije otkrio: Zrinka se dobro navikava na novog servisera

Pred Vedranom Pavlekom, direktorom hrvatske skijaške reprezentacije, nekoliko je dana intenzivnog vozikanja po sjevernim talijanskim pokrajinama Venetu i Lombardiji. Točnije po planinskim cestama između Bormija i Cortine, međusobno udaljenih 350 kilometara i više od pet sati vožnje, jer baš su tako dislocirana poznata skijališta Stelvio i Tofana, na kojima se održavaju muške i ženske utrke Zimskih olimpijskih igara.

A onaj tko poznaje dinamičnog prvog operativca hrvatskog skijanja zna da Pavlek ni u snu ne namjerava propustiti nijednu od četiri utrke, u tehničkim disciplinama, u kojima će sudjelovati hrvatski skijaši i skijašice. Oni su i najveći aduti ovogodišnje hrvatske zimske ekspedicije.

– Najbolje funkcioniram kada vozim sam. Opskrbim se vodom i obavljam telefonske razgovore koji me drže budnim. Da imam nekoga uz sebe, onda bih zaspao.

Pripreme na malom skijalištu

Gdje su se naši pripremali za svoje olimpijske nastupe? Krenimo s curama.

– Nakon odmora u Zagrebu, Zrinka Ljutić trenirala je kondiciju u Rovinju, a potom je otišla u Kartitsch, malo skijalište na granici Austrije i Italije, sat vremena udaljeno od Cortine. Tamo naši često imaju pripreme i ondje se održavaju dječje utrke. To je hotel na stazi i jedna žičara, sjajni uvjeti. Zrinka je zadovoljna odrađenim i dobro se navikava na novog servisera. Leona Popović isto je bila ondje, no njoj su trebale utrke pa je vozila dva Europa kupa. Malu Piju ubacili smo u olimpijsku reprezentaciju jer smo imali kvotu s tri člana, pa neka se kali. S obzirom na to da su Olimpijske igre blizu, odlučili smo iskoristiti kvotu i dati joj priliku. Ona u Cortinu može doći kao na FIS utrku i mi joj nećemo stavljati nikakav teret.

Prije no što ćemo se dotaknuti skijaša na temu završnih priprema, Pavlek je kazao sljedeće:

– Siječanj je inače najteži mjesec u sezoni, a za mene je ovaj bio najteži u životu zbog svih izazova s rezultatima. Ovaj je siječanj bio ne samo fizički nego i psihički težak, kako za natjecatelje tako i za mene. Inače, dečki su isto bili u Rovinju gdje su imali nekoliko dana čistog odmora, a onda par dana kondicije. Nakon toga su dva dana trenirali slalom na Sljemenu. Filip Zubčić potom je trenirao veleslalom u Ponte di Legnu, a Samuel Kolega bio je u Reiteralmu. Istok Rodeš isto je bio u Kartitschu jer tu je i Ivica Kostelić koji inače ovu sezonu pomaže Istoku, a sada malo i Zrinki. U petak, 13. veljače, Istok i Sami vozit će Prvenstvo Njemačke, to je FIS utrka s kojom ih želimo vratiti u natjecateljski ritam prije nastupa na olimpijskom slalomu u Bormiju.

S Istokom se pojavio manji problem.

– Istok je na treningu na Sljemenu pao i udario glavom, to jest kacigom o tlo. Zadobio je lakši potres mozga, ali se vratio skijaškim treninzima. Prije par godina to mu se dogodilo i prije slaloma u Madoni.

Kakva je logistička situacija na ta dva olimpijska skijališta?

– U Cortini je logistika jako izazovna jer se više vremena troši na transport nego u Bormiju koji je ipak manji pa je nešto lakše. No, te logističke izazove više ćemo trpjeti Nenad Eror i ja nego same sportašice.

Tko god je gledao natjecanja timova i tko želi realno razmišljati, shvatio je da je to diskriminatorno natjecanje. Naime, to je natjecanje prilagođeno velikim zemljama koje su se prijavljivale s po četiri tima, pri čemu se zanemarilo male reprezentacije koje nemaju spustaše pa nemaju ni tima.

– Dugi niz godina opirao sam se ukidanju kombinacije do razine svađa na sastancima i to mi je uspijevalo do prije par godina, kada sam ostao bez saveznika. A najveći saveznik bio mi je tadašnji predsjednik Austrijskog skijaškog saveza Peter Schrocksnadel koji više ne obnaša tu funkciju. Nakon toga, napravili su ovaj derivat koji je postao trening-poligon za slalomaše. Naime, pogledajte samo rezultate ženskog i muškog slaloma s posljednjeg Svjetskog prvenstva u Saalbachu i vidjet ćete da su svi osvajači medalja vozili timsku kombinaciju. Ja ću podnijeti prijedlog da se ubuduće timske kombinacije rade nakon slaloma pa da vidimo hoće li onda startati Shiffrin, Rast, Holdener, Vlhova, Feller, Meillard, Schwarz...

Šteta što nemamo spustašica

Mi nažalost nemamo spustašice s kojima bi se Zrinka i Leona uparile.

– Ozbiljno smo razmišljali da na spust stavimo Zrinkinu sestru ili čak Piju. No, Pia još nema bodova u spustu, a Zrinkina sestra dugo se oporavljala od operacije kuka pa ni ona nema dovoljno bodova u spustu. Da ih ima, mi bismo stavili Doru Ljutić da tako omogući Zrinki trening slaloma. Nadamo se da će čelnici FIS-a to brzo shvatiti i da će ovo ukinuti. Kome je u interesu da tri Švicarska tima osvoje sve tri medalje kao što je bilo na posljednjem Svjetskom prvenstvu u Saalbachu? Ako već inzistiraju na tome, neka onda dopuste parove sastavljene iz različitih zemalja pa da onda Zrinka nastupa s, recimo, Ledeckom. Ovako se veliki broj nacija blokira.

Da podsjetimo još jednom, Hrvatsku će u Bormiju predstavljati Filip Zubčić koji će voziti i veleslalom i slalom te Samuel Kolega i Istok Rodeš koji nastupaju samo u slalomu. Kod cura, obje tehničke discipline vozi Zrinka Ljutić, a Leona Popović i Pia Vučinić samo slalom.