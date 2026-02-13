Naši Portali
BUNDESLIGA

Kovač i Borussia uvjerljivo slavili i stigli na samo tri boda zaostatka za Bayernom

Bundesliga - Borussia Dortmund v 1. FSV Mainz 05
Teresa Kroeger/REUTERS
VL
Autor
Hina
13.02.2026.
u 23:02

Druga Borussia sada ima 51 bod, tri manje od vodećeg Bayerna koji u subotu gostuje kod Werdera u Bremenu

Nogometaši Borussije iz Dortmunda primakli su se vodećem Bayernu na samo tri boda nakon uvjerljive 4-0 domaće pobjede protiv Mainza 05 u prvom susretu 22. kola njemačkog prvenstva.

Dvostruki strijelac za momčad koju vodi Niko Kovač bio je Guirassy (10, 42), a po jedan gol dodali su Beier (15) i Kohr (84).

Druga Borussia sada ima 51 bod, tri manje od vodećeg Bayerna koji u subotu gostuje kod Werdera u Bremenu, dok je Mainz 05 14. sa 21 bodom.
Ključne riječi
Bayern Borussia Dortmund Niko Kovač Bundesliga

