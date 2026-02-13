Kremlj u panici zbog onog što se događa na istočnom krilu NATO-a: 'Situacija je napeta, provokacije su veće'

Ruski tajnik Vijeća sigurnosti i bivši ministar obrane Sergej Šojgu izjavio je da su nedavne vojne vježbe NATO-a na istočnom krilu bile simulacija napada na Rusiju i Bjelorusiju, te da NATO 'efektivno stvara mostobran za vojnu agresiju' uz granice dviju zemalja. U intervjuu za rusku agenciju Interfax Šojgu je naglasio da je vojna situacija duž istočnog krila NATO-a postala prijeteća. "Europske zemlje se militariziraju unatoč ekonomskim poteškoćama, prisutnost NATO-a raste, a provokacije u zraku i na moru se povećavaju", rekao je Šojgu. Posebno je istaknuo devet NATO vježbi održanih između 30. siječnja i 6. veljače 2026. u baltičkim zemljama i Poljskoj, uključujući gađanja iz višecijevnih raketnih sustava HIMARS.

Prema njegovim riječima, te vježbe bile su usmjerene na "pozicijske napade na teritorij Rusije i Bjelorusije". "Situacija je napeta, izgleda pesimistično", zaključio je Šojgu, dodajući da su ključni mehanizmi "strateške stabilnosti" narušeni od strane stranih zemalja. Kontekst ruskih optužbi Šojguove izjave dolaze u trenutku kada Rusija preuzima predsjedavanje Organizacijom ugovora o kolektivnoj sigurnosti (ODKB) za 2026. godinu. Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko nedavno je, tijekom sastanka s Vladimirom Putinom, pokazivao karte na kojima je navodno označio mjesta pripreme "napada na Bjelorusiju", optužujući Zapad za planove destabilizacije prije predsjedničkih izbora 2030. godine.

Ruske optužbe dio su šire naracije Kremlja o "prijetnji sa Zapada", koja se koristi za opravdanje vlastite militarizacije, rata u Ukrajini i pojačane suradnje s Bjelorusijom. NATO i zapadni saveznici dosad nisu izravno odgovorili na ove konkretne tvrdnje iz veljače 2026., ali slične optužbe u prošlosti su odbacivane kao dezinformacije i propaganda. NATO redovito ističe da su vježbe obrambene prirode i usmjerene na odvraćanje agresije, a ne na napad.

Analitičari upozoravaju da bi takve optužbe mogle poslužiti kao opravdanje za daljnju eskalaciju ili nove provokacije na granici s Poljskom i baltičkim državama, piše United24media.