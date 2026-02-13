Chelsea preko Jakirovićevog Hulla do osmine finala, prošao i Wrexham

Igrači Chelseaja i Wrexhama prvi su sudionici ovogodišnjeg izdanja najstarijeg nogometnog natjecanja na svijetu, engleskog FA Kupa.

Chelsea je sa 4-0 kao gost svladao drugoligaša Hull City, dok je Wrexham u okršaju drugoligaša nadigrao Ipswich Town sa 1-0.

Golove za Chelsea postigli su Pedro Neto (40, 51, 71) i Estevao (59), dok je Wrexhamu prolaz osigurao Windass (34).

U subotu igraju Burton Albion - West Ham United, Burnley - Mansfield Town, Manchester City - Salford City, Norwich City - West Bromwich Albion, Port Vale - Bristol City, Southampton - Leicester City, Aston Villa - Newcastle United i Liverpool - Brighton and Hove Albion, u nedjelju Birmingham City - Leeds United, Grimsby Town - Wolverhampton Wanderers, Oxford United - Sunderland, Stoke City - Fulham i Arsenal - Wigan Athletic, a u ponedjeljak Macclesfield - Brentford.