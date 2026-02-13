Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 248
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
FA KUP

Chelsea preko Jakirovićevog Hulla do osmine finala, prošao i Wrexham

FA Cup - Fourth Round - Hull City v Chelsea
Scott Heppell/REUTERS
VL
Autor
Hina
13.02.2026.
u 23:17

Golove za Chelsea postigli su Pedro Neto (40, 71), Hato (51) i Estevao (59)

Igrači Chelseaja i Wrexhama prvi su sudionici ovogodišnjeg izdanja najstarijeg nogometnog natjecanja na svijetu, engleskog FA Kupa.

Chelsea je sa 4-0 kao gost svladao drugoligaša Hull City, dok je Wrexham u okršaju drugoligaša nadigrao Ipswich Town sa 1-0.

Izašao je raspored utakmica Hrvatske u Ligi nacija: Pogledajte kada igramo spektakularne dvoboje

Golove za Chelsea postigli su Pedro Neto (40, 51, 71) i Estevao (59), dok je Wrexhamu prolaz osigurao Windass (34).

U subotu igraju Burton Albion - West Ham United, Burnley - Mansfield Town, Manchester City - Salford City, Norwich City - West Bromwich Albion, Port Vale - Bristol City, Southampton - Leicester City, Aston Villa - Newcastle United i Liverpool - Brighton and Hove Albion, u nedjelju Birmingham City - Leeds United, Grimsby Town - Wolverhampton Wanderers, Oxford United - Sunderland, Stoke City - Fulham i Arsenal - Wigan Athletic, a u ponedjeljak Macclesfield - Brentford.
Ključne riječi
FA Kup Sergej Jakirović Wrexham Hull City Chelsea

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!