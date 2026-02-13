Naši Portali
ODLUČIO UTAKMICU

VIDEO Modrić fenomenalnim golom donio tri boda Milanu: Rješava utakmice i s punih 40

Serie A - Bologna v AC Milan
Daniele Mascolo/REUTERS
VL
Autor
Karlo Koret
13.02.2026.
u 22:45

Mogli su gosti iz Milana i povećati svoju prednost, ali Niclas Fullkrug propustio je realizirati kazneni udarac u 56. minuti, pogodio je gredu

Nogometaši Milana pobijedili su u gostima Pisu s 2:1 u prvoj utakmici 25. kola Serie A i stigli na pet bodova zaostatka u odnosu na vodeću momčad lige, gradskog rivala Inter. Najzaslužniji za pobjedu sedmerostrukog prvaka Europe je naš Luka Modrić koji je zabio odlučujući pogodak. Rossoneri su poveli u 39. minuti kada je zabio Ruben Loftus-Cheek na asistenciju Zacharyja Athekamea.

Mogli su gosti iz Milana i povećati svoju prednost, ali Niclas Fullkrug propustio je realizirati kazneni udarac u 56. minuti, pogodio je gredu. Domaća momčad poravnala je rezultat u 71. preko Felipea Loyole, a taj rezultat stajao je na semaforu do 85. minute kada je hrvatski kapetan zabio pobjednički pogodak.

Izašao je raspored utakmica Hrvatske u Ligi nacija: Pogledajte kada igramo spektakularne dvoboje

Hrvatski kapetan primio je loptu na lijevoj strani, daleko od protivničkog gola. Krenuo je u prodor i došao do ruba kaznenog prostora te je odigrao dupli pas sa Samueleom Riccijem te po primitku lopte prebacio protivničkog vratara Nicolasa za pobjedu svoje momčadi.

Nije završnica utakmice prošla tako glatko kako se očekivalo za Milan budući da je u sudačkoj nadoknadi drugi žuti karton zaradio Adrien Rabiot. Modriću je ovo bio drugi pogodak u 23. nastupu u Serie A ove sezone, a ima i tri asistencije.
DU
Dubokogrlo
23:21 13.02.2026.

bravo luka

TN
tifusarskom nakotu 🖕
23:14 13.02.2026.

Legenda! Ali isto ne smije slaviti s kim on odabere nego s kim mu velika legenda i svjetski poznati Tomašević dozvoli.

VE
veljača
23:17 13.02.2026.

Nepismenost. Nije "riješava" nego "rješava".

