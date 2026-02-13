Bjelica otkrio da je zbog Osijeka odbio sedam puta bogatiju ponudu pa opleo po Upravi Dinama: 'Neka ih je sramota'

Bivši trener Dinama, Osijeka i brojnih drugih klubova Nenad Bjelica gostovao je u Denis Podcastu gdje je otkrio brojne dosad nepoznate detalje iz svoje karijere. Puno se pričalo o njegovom drugom mandatu na klupi Osijeka koji je trajao samo tri mjeseca, a za koji tvrdi kako su mu predsjednik Velimir Zajec i sportski direktor radili iza leđa.

- Očito je da me nisu svi dočekali s čistim namjerama, da nisam bio želja svih. Na kraju sam puno toga saznao, da nisam bio izbor sportskog direktora i Zajeca. Zajec je izjavljivao ružne stvari o meni. Ja sam došao čistog srca - započeo je Bjelica istaknuvši da od prvog trenutka nije imao podršku svih u klubu.

- Pred Maksimirom sretnem čovjeka koji radi u Dinamu i on mi kaže: 'Tebi su sapunali dasku od desetog mjeseca'. Dakle, od kad sam pobjeđivao Salzburg i Slovan Bratislavu. Ja kažem: 'To je njihova sramota, a ne moja'. Ja sam s ljudima u prvom mandatu napravio nešto. Pokazao sam, zajedno sa stožerom, da mogu. Što ja nisam nekome odgovarao, to je njihov problem. Znali su koga dovode - dodao je.

Prepričao je i cjelokupni incident s marokanskim stoperom Sammyjem Mmaeeom kojeg je izbacio iz momčadi samo da bi po njegovu odlasku bio vraćen. Spominjalo se tada kako je došlo do fizičkog sukoba između Mmaeea i trenera što je Bjelica opovrgnuo, no rekao je kako je igrač bio vrlo neugodan.

- Tu nije bilo povratka, ali on je očito Zajecu i Mariću bio jako bitan. Ja znam, a znaju i oni zbog čega im je bio bitan da ga vrate. I neka ih je sramota zbog toga. Jer nije dovoljno obući populistički svijetloplavu košulju da si ti dinamovac. Dokaži ti svojim djelima da si dinamovac.

Otkrio je i kako je želja da sa svojim Osijekom osvoji naslov prvaka bila toliko jaka da je zbog povratka u Slavoniju odbio i financijski tri-četiri puta izdašnije ponude. Rekao je i kako ga je Goran Vučević, danas još uvijek sportski direktor Hajduka, osobno zvao u Al-Nassr dok je tamo obnašao istu funkciju:

- Došao sam isključivo nošen emocijom. Imao sam ponude sedam puta veće od one u Osijeku. Eno, imate sportskog direktora pa ga pitajte je li me kontaktirao i je li postojala priča za Al Nassr. Bilo je tu i još mnogo drugih, tri, četiri puta većih u odnosu na Osijek. Na sve sam to rekao ne, da želim s Osijekom uzeti titulu. To je bio moj cilj. Prije Osijeka sam imao ponudu Fenerbahčea, puno bolju. Čisto srce i samo zdrave namjere su bile u svakoj mojoj odluci - zaključio je hrvatski stručnjak.