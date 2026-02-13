Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 248
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
OBJASNIO INCIDENT S MMAEOM

Bjelica otkrio da je zbog Osijeka odbio sedam puta bogatiju ponudu pa opleo po Upravi Dinama: 'Neka ih je sramota'

Dinamo je čak s 4:0 pobijedio Atalantu u prvom kolu Lige prvaka, 18.09.2019.
Foto: Filip Kos/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Karlo Koret
13.02.2026.
u 22:22

Prepričao je i cjelokupni incident s marokanskim stoperom Sammyjem Mmaeeom kojeg je izbacio iz momčadi samo da bi po njegovu odlasku bio vraćen

Bivši trener Dinama, Osijeka i brojnih drugih klubova Nenad Bjelica gostovao je u Denis Podcastu gdje je otkrio brojne dosad nepoznate detalje iz svoje karijere. Puno se pričalo o njegovom drugom mandatu na klupi Osijeka koji je trajao samo tri mjeseca, a za koji tvrdi kako su mu predsjednik Velimir Zajec i sportski direktor radili iza leđa.

- Očito je da me nisu svi dočekali s čistim namjerama, da nisam bio želja svih. Na kraju sam puno toga saznao, da nisam bio izbor sportskog direktora i Zajeca. Zajec je izjavljivao ružne stvari o meni. Ja sam došao čistog srca - započeo je Bjelica istaknuvši da od prvog trenutka nije imao podršku svih u klubu.

Izašao je raspored utakmica Hrvatske u Ligi nacija: Pogledajte kada igramo spektakularne dvoboje

- Pred Maksimirom sretnem čovjeka koji radi u Dinamu i on mi kaže: 'Tebi su sapunali dasku od desetog mjeseca'. Dakle, od kad sam pobjeđivao Salzburg i Slovan Bratislavu. Ja kažem: 'To je njihova sramota, a ne moja'. Ja sam s ljudima u prvom mandatu napravio nešto. Pokazao sam, zajedno sa stožerom, da mogu. Što ja nisam nekome odgovarao, to je njihov problem. Znali su koga dovode - dodao je.

Prepričao je i cjelokupni incident s marokanskim stoperom Sammyjem Mmaeeom kojeg je izbacio iz momčadi samo da bi po njegovu odlasku bio vraćen. Spominjalo se tada kako je došlo do fizičkog sukoba između Mmaeea i trenera što je Bjelica opovrgnuo, no rekao je kako je igrač bio vrlo neugodan.

- Tu nije bilo povratka, ali on je očito Zajecu i Mariću bio jako bitan. Ja znam, a znaju i oni zbog čega im je bio bitan da ga vrate. I neka ih je sramota zbog toga. Jer nije dovoljno obući populistički svijetloplavu košulju da si ti dinamovac. Dokaži ti svojim djelima da si dinamovac.

Otkrio je i kako je želja da sa svojim Osijekom osvoji naslov prvaka bila toliko jaka da je zbog povratka u Slavoniju odbio i financijski tri-četiri puta izdašnije ponude. Rekao je i kako ga je Goran Vučević, danas još uvijek sportski direktor Hajduka, osobno zvao u Al-Nassr dok je tamo obnašao istu funkciju:

- Došao sam isključivo nošen emocijom. Imao sam ponude sedam puta veće od one u Osijeku. Eno, imate sportskog direktora pa ga pitajte je li me kontaktirao i je li postojala priča za Al Nassr. Bilo je tu i još mnogo drugih, tri, četiri puta većih u odnosu na Osijek. Na sve sam to rekao ne, da želim s Osijekom uzeti titulu. To je bio moj cilj. Prije Osijeka sam imao ponudu Fenerbahčea, puno bolju. Čisto srce i samo zdrave namjere su bile u svakoj mojoj odluci - zaključio je hrvatski stručnjak.

Ključne riječi
Marko Marić Velimir Zajec NK Osijek Dinamo Nenad Bjelica

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!