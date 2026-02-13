Nakon vijesti o razvodu progovorio otac Blanke Vlašić: 'Ruben i moja kći službeno su razvedeni još od listopada'

Zabranjeno je svako kopiranje i prenošenje izjava iz teksta bez obaveznog navođenja i linkanja Večernjeg lista kao izvora.

Belgijski medij HLN napravio je ekskluzivan intervju s umirovljenim trenerom i ocem naše proslavljene atletičarke Blanke Vlašić, Joškom Vlašićem. Naime, Večernji list dobio je njihov ekskluzivan intervju prije same objave u medijima. Ovaj 69-godišnjak otvorio je dušu za tamošnje medije nakon što je Vjerujem.hr objavio ekskluzivnu vijest o razvodu umirovljene atletičarke i belgijskog sportskog novinara. Naime, kako spominje HLN Ruben je nakon što smo objavili vijest o njihovu razvodu gostovao na "Radio 2" te je takvu vijest odbacio kao "besmislicu". No, sada se u cijelu priču uključi Blankin otac Joško koji je rekao: "Vrijeme je da Ruben Van Gucht kaže istinu".

"Blanka je bila zatečena", kazao je Ruben jutros na "Radio 2" Peteru Van De Veireu, kada ga je pitao o hrvatskim medijskim napisima o njegovu razvodu. "Proslijedio sam Blanki tu vijest. Rekla je: 'Zanimljivo, a nisam ni s kim razgovarala.' Kao što sam nedavno rekao: Blanka je bila ovdje prije dva tjedna s Mondom (njihovim trogodišnjim sinom). Mislim da je naš odnos i dalje vrlo dobar. Čujemo se svaki dan", ispričao je Ruben svoju verziju priče. No, kao što smo u samom početku kazali, zatim se oglasio Joško Vlašić kojeg je HLN kontaktirao jer im Ruben nije želio dati nikakvu izjavu.

"Službeno su razvedeni još od listopada", rekao je bivši desetobojac i nekadašnji trener svoje kćeri. "Ta veza gotovo od samog početka nije bila dobra, iz razloga koje sada svi znaju, ali Blanka je uvijek na prvo mjesto stavljala svog sina, jer je divna majka. Zato je šutjela i još dugo ostala u braku, sve dok više nije bilo održivo. Ni sada neće ništa reći, i to također čini kako bi zaštitila svog sina. Mondo je zaista divno dijete, pravo malo blago, i u cijeloj ovoj priči moramo njega staviti na prvo mjesto. I Ruben bi to trebao učiniti. Trebao bi shvatiti da bi sve te priče i fotografije koje se o njemu pojavljuju jednoga dana mogle povrijediti Monda. Internet je vječan, ništa ne nestaje. Jednog dana će se taj dječak s time suočiti. Mi smo cijelo vrijeme vrlo zrelo i smireno postupali u cijeloj ovoj situaciji, vrijeme je da i on to učini i kaže istinu. Braka više nema. Točka.", iskreno je prozborio Blankin otac u pokušaju da je zaštiti o daljnjim nagađanjima o njezinu braku.

U svađu Severine, Grdovića i Hrge sad se uplela i Dalija Orešković: 'Nadjačala je Thompsona'

To što vijest tek sada izlazi u javnost, četiri mjeseca nakon razvoda, daje naslutiti da ju je obitelj Vlašić možda sama pustila, kako bi poslala poruku. Joško Vlašić uzdiše: "Jednostavno mora prestati svo to nagađanje. To opterećuje nas, a Monda će kasnije još više opteretiti. Rubenu ne želimo ništa loše, on će uvijek ostati Mondov otac. U kojoj mjeri, kojim intenzitetom, to ovisi o njemu. Ali mi ne prekidamo veze. Prije dvadeset dana Blanka je s Mondom bila u Belgiji, prošle godine također je dva puta dolazila u posjet, a i Rubenovi roditelji, s kojima imamo fantastičan odnos, već su više puta dolazili posjetiti svoje unuče u Hrvatskoj. To su dvoje divnih ljudi.", rekao je Joško te za kraj dodao: "Jedino što želimo jest da Ruben misli na svog sina kada daje intervjue ili dijeli fotografije. Smije tražiti svoju sreću i svoj uspjeh na način na koji želi, ali to ne smije ići na štetu njegova sina. Ne želimo svađu, ali se nadamo da će Ruben napokon postupati zrelo i, baš kao i Blanka, na prvo mjesto staviti Monda.", zaključio je. Podsjetimo, Vjerujem.hr, autor Darko Pavičić donio je ekskluzivnu vijest o razvodu Blanke Vlašić i njezina, sad već bivšeg supruga Rubena Van Guchta. Cijeli tekst o detaljima njezina razvoda pročitajte OVDJE.