FOTO Isplivale stare fotografije: Evo kako su prije 17 godina tulumarile Alka Vuica, Mirna Berend i ostale zvijezde

Brojne domaće estradne zvijezde prisustvovale su slavlju u povodu 39. rođendana kluba, a neke od njih su pjevačica Alka Vuica, voditeljica Mirna Berend te bivši nogometaši Dinama - Silvio Marić i Robert Prosinečki.
Otvoren sada već davnog 13. veljače 1970. godine na inicijativu novinara Pere Zlatara, a u realizaciji Vlahe Srezovića i Alberta Pape, klub na Tuškancu brzo je postao epicentar noćnog života i svojevrsni dnevni boravak društvene elite.
Biti viđen u Saloonu bila je stvar prestiža, a pred vratima su se nerijetko stvarali dugi redovi onih koji su željeli osjetiti dašak glamura i postati dio povijesti koja se tamo ispisivala svake večeri. U nastavku pogledajte sve fotografije s proslave 39. rođendana Saloona.