FOTO Isplivale stare fotografije: Evo kako su prije 17 godina tulumarile Alka Vuica, Mirna Berend i ostale zvijezde

Jedan od najdugovječnijih europskih klubova, zagrebački Saloon, obilježio je brojne rođendane, a sada su se u javnosti pojavile fotke s proslave 2009. godine.
Foto: Marijan Delija/24 sata
Brojne domaće estradne zvijezde prisustvovale su slavlju u povodu 39. rođendana kluba, a neke od njih su pjevačica Alka Vuica, voditeljica Mirna Berend te bivši nogometaši Dinama - Silvio Marić i Robert Prosinečki. 
Foto: Marijan Delija/24 sata
Otvoren sada već davnog 13. veljače 1970. godine na inicijativu novinara Pere Zlatara, a u realizaciji Vlahe Srezovića i Alberta Pape, klub na Tuškancu brzo je postao epicentar noćnog života i svojevrsni dnevni boravak društvene elite.
Foto: Marijan Delija/24 sata
Biti viđen u Saloonu bila je stvar prestiža, a pred vratima su se nerijetko stvarali dugi redovi onih koji su željeli osjetiti dašak glamura i postati dio povijesti koja se tamo ispisivala svake večeri. U nastavku pogledajte sve fotografije s proslave 39. rođendana Saloona.
Foto: Marijan Delija/24 sata
Foto: Marijan Delija/24 sata
Foto: Marijan Delija/24 sata
Foto: Marijan Delija/24 sata
Foto: Marijan Delija/PIXSELL
Foto: Marijan Delija/24 sata
Foto: Marijan Delija/24 sata
Foto: Marijan Delija/24 sata
Foto: Marijan Delija/24 sata
Foto: Marijan Delija/24 sata
Foto: Marijan Delija/24 sata
Foto: Marijan Delija/24 sata
Foto: Marijan Delija/24 sata
Foto: Marijan Delija/24 sata
Foto: Marijan Delija/24 sata
Foto: Marijan Delija/24 sata
Foto: Marijan Delija/24 sata
Foto: Marijan Delija/24 sata
Foto: Marijan Delija/24 sata
Foto: Marijan Delija/24 sata
Foto: Marijan Delija/24 sata
Foto: Marijan Delija/24 sata
Foto: Marijan Delija/24 sata
Foto: Marijan Delija/24 sata
Foto: Marijan Delija/24 sata
Foto: Marijan Delija/24 sata
Foto: Marijan Delija/24 sata
Foto: Marijan Delija/24 sata
Foto: Marijan Delija/24 sata
Foto: Marijan Delija/24 sata
Foto: Marijan Delija/24 sata
