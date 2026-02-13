Jedan ručak platili 3700 eura, za kravate i marame dali 6100! Ova platforma otkriva na što sve Grad Zagreb troši proračun

Bombonijere i praline za potrebe protokolarnih događaja, pokloni u vidu skupocjenih kravata i marama, rokovnika, i USB stickova, službeni ručkovi u Dubravkinu putu i Esplanadi, aviokarte za Barcelonu te smještaji u hotelu s četiri zvjezdice u Poreču. Sve transakcije koje je gradska uprava obavila od 1. siječnja 2024. godine do danas mogu se pronaći na gradskoj platformi iTransparentnost, pa smo "zavirili" unutra te provjerili na što još, osim bicikala za potrebe zaposlenika, Grad troši svoja proračunska sredstva.

Od nekoliko stotina do čak više od 6000 tisuća eura po transakciji tako se može vidjeti potrošnja na slatkiše i druge poklone za potrebe raznih službenih događaja, prijema i drugih protokolarnih funkcija. Tako je samo ovog mjeseca Krašu isplaćeno gotovo 700 eura za kupnju bombonijera, u siječnju je u tu svrhu izdvojeno još 1200, a u srpnju lani 600 eura.

Oko 2700 eura izdvojeno je, pak, za termo čaše i termosice, također za protokolarne potrebe, a među skupocjenijim nabavkama ona je od 6100 eura, koliko je Grad potrošio za kravate i marame kod poznatog proizvođača Potomac u prosincu prošle godine. Mjesec prije toga potrošeno je 2750 godina za difuzore, također za "protokolarne" potrebe, a spomenimo i da je u posljednjih godinu i pol u istu svrhu ukupno oko 1100 eura izdvojeno za personalizirane čokolade.

Zanimalo nas je i koliko Grad troši na reprezentaciju, razne ručkove i večere, a platforma nam je rekla je riječ uglavnom o iznosima od nekoliko stotina eura. Iznimka su dva velika ručka u organizaciji Grada. Prvi je bio u Dubravkinu putu, za što je izdvojeno 3700 eura. Račun je stvoren 14. listopada, no premda je u njemu navedeno samo da je riječ o "službenom ručku s veleposlanicima", poznato je da je tog dana Zagreb posjetila delegacija država članica Europske unije, uključujući Olea Henrika Frijs-Madsena, veleposlanika Kraljevine Danske. Drugi je, pak, ručak održan s predstavnicima OECD-a te Ministarstva financija, u Hotelu Esplanade, a za taj je obrok potrošeno 1200 eura. Holdingu je, pak, uplaćeno 1148 eura za potrebe reprezentacije na "službenom sastanku", a s kim je on održan, to nije navedeno.

Plaćao je Grad u posljednje dvije godine službena putovanja u Tuhelj, Budimpeštu, Beč, Bruxelles te brojne druge europske destinacije, uglavnom je riječ o iznosima do tristotinjak eura, a među stavkama koje se izdvajaju nalazi se i 1000 eura koje je Grad izdvojio za četiri noćenja s doručkom u Hotelu Valamar Riviera u Poreču u travnju 2024. godine, 1100 eura pod stavkom "za potrebe smještaja u hotelima u inozemstvu", 270 eura uplaćenih za potrebe "službenog putovanja u Tokyo" te transakcija od 6700 eura turističkoj agenciji Speranza, obavljena krajem prošle godine, za nabavku avio karti te hotelskog smještaja u Barceloni. Štoviše, razna putovanja u Barcelonu, stoji također u aplikaciji, u posljednje dvije godine potrošeno je čak više od 12.000 eura! Nekoliko desetaka tisuća eura, pak, potrošeno je na kuhinjsku i drugu opremu za potrebe čajne kuhinje (gdje, nije navedeno), oko 1800 eura na 82-inčni televizor za Sektor društvenih djelatnosti, kupljena su i računala, toneri, kamere te druga tehnička oprema...

Budući da upravlja s više od 340 raznih ustanova i poduzeća, ne iznenađuje ipak da su najbrojnije i najskuplje stavke upravo one usmjerene prema održavanju velike gradske mašinerije koju čine, među ostalim, škole, vrtići, domovi zdravlja, kazališta, muzeji i komunalna poduzeća. Stotine milijuna odlaze na plaće, režije, održavanje objekata te nabavu razne opreme i mehanizacije za njihovo neprestano funkcioniranje.