Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 238
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
TEK JE OBNOVLJEN

VIDEO Drama u riječkoj luci: Turski teretni brod udario Titov Galeb

Foto: Screenshot/Radio Korzo
1/5
VL
Autor
Večernji.hr
13.02.2026.
u 21:51

Brod Titov Galeb doplovio je u riječku luku prije godinu dana nakon obnove u brodogradilištu Dalmont u Kraljevici

Turski teretni brod večeras je udario u brod Galeb u riječkoj luci. Očevidci kažu da je do sudara došlo tijekom isplovljavanja teretnog broda, a brzo nakon nesreće reagirali su policija i Lučka kapetanija. "Bila sam tamo i brod je taman isplovljavao i djelovalo je kao da radi preveliki luk te se na kraju čuo udarac. Zakačio je Galeba i povukao ga", rekla je čitateljica za 24 Sata. "Teretni brod je bio tamo i krenuo je isploviti, vidjeli smo da nema šanse da se zaustavi, a sve je na kraju završilo sudarom. Gurnuo je Galeba skroz uz obalu, a onda je došla i policija", rekao je još jedan građanin. Dramatična scena vidljiva je na snimkama koje je objavio Radio Korzo.

Turski brod zabio se u Galeba
Oštećen brod Galeb

Informaciju su za 24 Sata potvrdili i iz Lučke kapetanije te PU primorsko-goranske. "Teretni brod s pilotom je isplovljavao i pri tome je izgubio pogon. Oborili su dva sidra, no ipak je došlo do sraza s Galebom. Pretrpljena je šteta, no do sutra se neće znati kolika je. Nema stradalih ni onečišćenja. Brod je dobio zabranu isplovljavanja. Na mjesto su otišli inspektori Lučke kapetanije", objasnio je lučki kapetan Darko Glažar. 

Brod Titov Galeb doplovio je u riječku luku prije godinu dana nakon obnove u brodogradilištu Dalmont u Kraljevici. "Galeb" je obnavljan od 2019. godine, uključujući i restauratorske radove unutrašnjosti broda. Cijela obnova i prenamjena u brod-muzej koštala je 12,4 milijuna eura, od čega je 4,2 milijuna pokriveno bespovratnim sredstvima iz europskih fondova, dok je Grad Rijeka uložio dodatnih 1,6 milijuna eura za različite troškove, od kupnje broda do projektiranja.

Ključne riječi
riječka luka havarija Brod

Komentara 2

Pogledaj Sve
CI
Ciroza
21:56 13.02.2026.

Gradonačelnica Galeb hitno mora preimenovati u Titonik.

MI
miliša
21:55 13.02.2026.

Ukupan novac, a od obnove ništa...je li ovo znak da treba u staro željezo.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!