VIDEO Drama u riječkoj luci: Turski teretni brod udario Titov Galeb

Turski teretni brod večeras je udario u brod Galeb u riječkoj luci. Očevidci kažu da je do sudara došlo tijekom isplovljavanja teretnog broda, a brzo nakon nesreće reagirali su policija i Lučka kapetanija. "Bila sam tamo i brod je taman isplovljavao i djelovalo je kao da radi preveliki luk te se na kraju čuo udarac. Zakačio je Galeba i povukao ga", rekla je čitateljica za 24 Sata. "Teretni brod je bio tamo i krenuo je isploviti, vidjeli smo da nema šanse da se zaustavi, a sve je na kraju završilo sudarom. Gurnuo je Galeba skroz uz obalu, a onda je došla i policija", rekao je još jedan građanin. Dramatična scena vidljiva je na snimkama koje je objavio Radio Korzo.

Turski brod zabio se u Galeba Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Oštećen brod Galeb Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Informaciju su za 24 Sata potvrdili i iz Lučke kapetanije te PU primorsko-goranske. "Teretni brod s pilotom je isplovljavao i pri tome je izgubio pogon. Oborili su dva sidra, no ipak je došlo do sraza s Galebom. Pretrpljena je šteta, no do sutra se neće znati kolika je. Nema stradalih ni onečišćenja. Brod je dobio zabranu isplovljavanja. Na mjesto su otišli inspektori Lučke kapetanije", objasnio je lučki kapetan Darko Glažar.

Brod Titov Galeb doplovio je u riječku luku prije godinu dana nakon obnove u brodogradilištu Dalmont u Kraljevici. "Galeb" je obnavljan od 2019. godine, uključujući i restauratorske radove unutrašnjosti broda. Cijela obnova i prenamjena u brod-muzej koštala je 12,4 milijuna eura, od čega je 4,2 milijuna pokriveno bespovratnim sredstvima iz europskih fondova, dok je Grad Rijeka uložio dodatnih 1,6 milijuna eura za različite troškove, od kupnje broda do projektiranja.