Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 181
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
PIŠE GAZZETTA:

Luka Modrić pobjegao je iz rata s loptom u naručju, a jeste li primijetili što radi na klupi Milana?

Serie A - AC Milan v Bologna
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS
1/8
VL
Autor
Stjepan Meleš
02.10.2025.
u 16:24

- Modrić je nogometaš Serie A s najviše točnih dodavanja. No dosad je njegov pravi spektakl bio nešto drugo: entuzijazam. U 40. godini, sa Zlatnom loptom u vitrini. Možda je, za Hrvata odraslog u mitu o Bobanu, lakše osjetiti strast u dresu Milana - navode Talijani.

Najčitaniji talijanski sportski list La Gazzetta dello Sport napisala je emotivan tekst o hrvatskom kapetanu Luki Modriću, uspoređujući ga s belgijskom zvijezdom Kevinom De Bruyneom i naglašavajući njegovu strast prema nogometu unatoč tome što se hrvatski maestro nalazi u  41. godini života.

- Treba uzeti u obzir i karakter. Luka Modrić je oduvijek imao budan pogled uličnog nestaška, s bejzbolskom kapom okrenutom unatrag i praćkom u džepu. Kevin De Bruyne, pak, podsjeća na velikog učenika iz prve klupe, namrgođenog čak i kada mu vrate test iz matematike bez ijedne pogreške. Ali, kad se sve to stavi na vagu, ostaje snažan kontrast između izvedbi dvojice šampiona u okršaju na San Siru. Dojam je bio jasan: Hrvat je igrao kao da se zabavlja u parku, dok je Belgijac samo odrađivao uredski posao', piše Gazzeta nakon slavlja Milana u derbiju protiv Napolija. 

- Modrić je nogometaš Serie A s najviše točnih dodavanja. No dosad je njegov pravi spektakl bio nešto drugo: entuzijazam. U 40. godini, sa Zlatnom loptom u vitrini. Možda je, za Hrvata odraslog u mitu o Bobanu, lakše osjetiti strast u dresu Milana. Ali vjerojatno je važna i prošla sezona, u kojoj je za Real igrao tek povremeno, u malim dozama. Kao što brižne majke govore boležljivoj djeci: 'Igraj, ali nemoj se oznojiti.' - nastavlja Gazzetta.

- Allegri mu je skinuo zaštitnu majicu: 'Trči koliko, kako i gdje želiš'. Čak i svih 90 minuta, kao u mladosti. Vidi se da beskrajno uživa. Protiv Leccea snimili su ga na klupi – i tamo se smijao. To je najvrjednija lekcija za mlade: ne kako udara loptu, nego kako sa strašću živi svoj posao. Rita Levi Montalcini, bježeći iz bombardiranog Torina, ponijela je samo jednu stvar iz svoje sobe: mikroskop. Jer to je bio smisao njezina života. Mali Luka pobjegao je iz svog rata s loptom u naručju. I pretvorio ju je u zlato - zaključuje talijanski dnevnik. 

Slovački navijači u dvorani vikali "Cibona Zagreb"
Ključne riječi
hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni Milan Luka Modrić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još