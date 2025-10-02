Luka Modrić pobjegao je iz rata s loptom u naručju, a jeste li primijetili što radi na klupi Milana?

Najčitaniji talijanski sportski list La Gazzetta dello Sport napisala je emotivan tekst o hrvatskom kapetanu Luki Modriću, uspoređujući ga s belgijskom zvijezdom Kevinom De Bruyneom i naglašavajući njegovu strast prema nogometu unatoč tome što se hrvatski maestro nalazi u 41. godini života.

- Treba uzeti u obzir i karakter. Luka Modrić je oduvijek imao budan pogled uličnog nestaška, s bejzbolskom kapom okrenutom unatrag i praćkom u džepu. Kevin De Bruyne, pak, podsjeća na velikog učenika iz prve klupe, namrgođenog čak i kada mu vrate test iz matematike bez ijedne pogreške. Ali, kad se sve to stavi na vagu, ostaje snažan kontrast između izvedbi dvojice šampiona u okršaju na San Siru. Dojam je bio jasan: Hrvat je igrao kao da se zabavlja u parku, dok je Belgijac samo odrađivao uredski posao', piše Gazzeta nakon slavlja Milana u derbiju protiv Napolija.

- Modrić je nogometaš Serie A s najviše točnih dodavanja. No dosad je njegov pravi spektakl bio nešto drugo: entuzijazam. U 40. godini, sa Zlatnom loptom u vitrini. Možda je, za Hrvata odraslog u mitu o Bobanu, lakše osjetiti strast u dresu Milana. Ali vjerojatno je važna i prošla sezona, u kojoj je za Real igrao tek povremeno, u malim dozama. Kao što brižne majke govore boležljivoj djeci: 'Igraj, ali nemoj se oznojiti.' - nastavlja Gazzetta.

- Allegri mu je skinuo zaštitnu majicu: 'Trči koliko, kako i gdje želiš'. Čak i svih 90 minuta, kao u mladosti. Vidi se da beskrajno uživa. Protiv Leccea snimili su ga na klupi – i tamo se smijao. To je najvrjednija lekcija za mlade: ne kako udara loptu, nego kako sa strašću živi svoj posao. Rita Levi Montalcini, bježeći iz bombardiranog Torina, ponijela je samo jednu stvar iz svoje sobe: mikroskop. Jer to je bio smisao njezina života. Mali Luka pobjegao je iz svog rata s loptom u naručju. I pretvorio ju je u zlato - zaključuje talijanski dnevnik.