Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 218
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
UŽIVO
Hari Mata Hari stiže u Arenu Zagreb, a Večernji te časti ulaznicama
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Na rubu

Imena poginulih prijatelja zauvijek nosi na ruci – “Hodao sam s divovima”

Autor
Damir Mrvec
12.02.2026.
u 22:56

Nakon tragične prometne nesreće u Nigeriji u prosincu, u kojoj su poginuli njegovi bliski prijatelji i suradnici Sina Ghami i Latif „Latz” Ayodele, britanski boksač odlučio je njihovu uspomenu nositi – doslovno – zauvijek sa sobom.

Dvostruki svjetski prvak u teškoj kategoriji Anthony Joshua proživljava jedno od najtežih razdoblja u životu. Nakon tragične prometne nesreće u Nigeriji u prosincu, u kojoj su poginuli njegovi bliski prijatelji i suradnici Sina Ghami i Latif „Latz” Ayodele, britanski boksač odlučio je njihovu uspomenu nositi – doslovno – zauvijek sa sobom.
Joshua je u londonskom studiju Fulham Tattoo dao istetovirati njihova imena, LATZ i SINA, na desnoj ruci, ispod već poznate tetovaže obrisa afričkog kontinenta. Gesta je to duboko osobna i simbolična – poveznica s korijenima, ali i s ljudima koji su mu bili oslonac u karijeri i životu.

Vedran Ćorluka nakon ždrijeba


Podsjetimo, tragedija se dogodila tijekom Joshuaova boravka u Nigeriji, kamo je otputovao nakon pobjede nokautom nad Jakeom Paulom u Miamiju. Iako je rođen u Watfordu, Joshua je snažno vezan uz zemlju svojih roditelja. Putovanje koje je trebalo biti slavlje i povratak obitelji pretvorilo se u noćnu moru. Automobil u kojem su se nalazili Ghami i Ayodele udario je u zaustavljeni kamion u blizini Lagosa. Obojica su smrtno stradala, dok je Joshua za dlaku izbjegao istu sudbinu.
Nakon kraćeg boravka u bolnici, britanski boksač vratio se u Englesku kako bi prisustvovao sprovodu, a potom se putem društvenih mreža prvi put obratio javnosti. Vidno potresen, kroz suze je govorio o gubitku:
 - Posljednji put sam razgovarao s njima u Miamiju. Imali smo planove, ciljeve, zajedničke snove. Otišli smo kući vidjeti obitelji, a onda se sve preokrenulo. Bila je to situacija izvan naše kontrole.


Joshua nije skrivao koliko su mu značili.

 - Bili su mi braća, prije svega prijatelji. Zatim smo postali poslovni partneri, ratnici, generali. Živjeli smo zajedno. Možda mislite da sam ja veliki momak, ali hodao sam s divovima. Oni su me štitili.
U boksačkom svijetu sada se postavlja pitanje – što dalje? Joshua još nije službeno potvrdio povratak u ring. Dio javnosti smatra da bi se mogao povući, no njegov dugogodišnji promotor Eddie Hearn tvrdi kako očekuje njegov povratak i potencijalni obračun s Tysonom Furyjem kasnije ove godine.
Hoće li Joshua ponovno navući rukavice ili će odlučiti zaključiti poglavlje jedne velike karijere, zasad ostaje nepoznato. No jedno je sigurno – imena Ghami i Ayodele od sada su trajni dio njega. I podsjetnik na prijateljstvo koje nadilazi sport.

Ključne riječi
tetovaža nigerija nesreća Anthony Joshua Boks

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!