Imena poginulih prijatelja zauvijek nosi na ruci – “Hodao sam s divovima”

Dvostruki svjetski prvak u teškoj kategoriji Anthony Joshua proživljava jedno od najtežih razdoblja u životu. Nakon tragične prometne nesreće u Nigeriji u prosincu, u kojoj su poginuli njegovi bliski prijatelji i suradnici Sina Ghami i Latif „Latz” Ayodele, britanski boksač odlučio je njihovu uspomenu nositi – doslovno – zauvijek sa sobom.

Joshua je u londonskom studiju Fulham Tattoo dao istetovirati njihova imena, LATZ i SINA, na desnoj ruci, ispod već poznate tetovaže obrisa afričkog kontinenta. Gesta je to duboko osobna i simbolična – poveznica s korijenima, ali i s ljudima koji su mu bili oslonac u karijeri i životu.

Vedran Ćorluka nakon ždrijeba Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.



Podsjetimo, tragedija se dogodila tijekom Joshuaova boravka u Nigeriji, kamo je otputovao nakon pobjede nokautom nad Jakeom Paulom u Miamiju. Iako je rođen u Watfordu, Joshua je snažno vezan uz zemlju svojih roditelja. Putovanje koje je trebalo biti slavlje i povratak obitelji pretvorilo se u noćnu moru. Automobil u kojem su se nalazili Ghami i Ayodele udario je u zaustavljeni kamion u blizini Lagosa. Obojica su smrtno stradala, dok je Joshua za dlaku izbjegao istu sudbinu.

Nakon kraćeg boravka u bolnici, britanski boksač vratio se u Englesku kako bi prisustvovao sprovodu, a potom se putem društvenih mreža prvi put obratio javnosti. Vidno potresen, kroz suze je govorio o gubitku:

- Posljednji put sam razgovarao s njima u Miamiju. Imali smo planove, ciljeve, zajedničke snove. Otišli smo kući vidjeti obitelji, a onda se sve preokrenulo. Bila je to situacija izvan naše kontrole.

Joshua nije skrivao koliko su mu značili.

- Bili su mi braća, prije svega prijatelji. Zatim smo postali poslovni partneri, ratnici, generali. Živjeli smo zajedno. Možda mislite da sam ja veliki momak, ali hodao sam s divovima. Oni su me štitili.

U boksačkom svijetu sada se postavlja pitanje – što dalje? Joshua još nije službeno potvrdio povratak u ring. Dio javnosti smatra da bi se mogao povući, no njegov dugogodišnji promotor Eddie Hearn tvrdi kako očekuje njegov povratak i potencijalni obračun s Tysonom Furyjem kasnije ove godine.

Hoće li Joshua ponovno navući rukavice ili će odlučiti zaključiti poglavlje jedne velike karijere, zasad ostaje nepoznato. No jedno je sigurno – imena Ghami i Ayodele od sada su trajni dio njega. I podsjetnik na prijateljstvo koje nadilazi sport.