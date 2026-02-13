Novo Vrijeme uvjerljivo svladalo Dinamo u derbiju kola

Nakon više od mjesec dana, vratile su se utamice hrvatskog malonogometnog prvenstva. U derbiju 11. kola domaćeg prvenstva, Novo Vrijeme je u Podsusedu kao gost svladalo Futsal Dinamo i skočilo na drugo mjesto prvenstvene ljestvice.

Bio je to dvoboj druge i treće momčadi prvenstva, a Makarani su ovom pobjedom preskočili Zagrepčane i došli na dva boda zaostatka za vodećim Olmissumom, a sada imaju bod više od Futsal Dinama.

Utakmica nije dobro započela za domaću momčad i praktički je bila riješena u prvom poluvremenu. Gosti iz Makarske na odmor su otišli s velikih 0:3. Poveli su u šestoj minuti preko Tonija Jelavića, a samo minutu kasnije zabio je i Gabrijel Lasić. Već u 13. minuti, Matej Mitrović je zabio nesretni autogol kojim je prednost gostiju narasla na tri pogotka.

U drugom dijelu, tračak nade domaćima donio je Tihomir Novak dvama pogocima u razmaku od dvije minute. Zabijao je u 28. i 29. minuti. Ipak, domaći nisu mogli ni do izjednačenja ni do preokreta. Potvrdu pobjede Novom Vremenu donio je vratar Filip Bašković pogotkom na prazan gol minutu prije kraja utakmice.

U preostalim današnjim utakmicama Olmissum je na svom terenu svladao Pulu sa 6:4, a Rijeka je u gostima pobijedila Osijek s 5:2. Sutra igraju Vrgorac-Torcida te Crnica i Square.