Nijemci: Poljud je prekrasan, ali treba mu kompletna rekonstrukcija. Dotrajao je...

"Neki od najpovjesnijih nogometnih klubova na svijetu još uvijek igraju na stadionima koji više ne odgovaraju njihovoj veličini, ambicijama ili globalnom identitetu", započinje svoju analizu njemački portal Sportsrender, specijaliziran za stadione. U članku pod naslovom "10 legendarnih stadiona koje bi trebalo potpuno obnoviti" ističu kako su ti sportski hramovi, iako ikonični i sveti za navijače, jednostavno zastarjeli. Njihove konstrukcije stare, sadržaji zaostaju za suvremenim standardima, a proširenja su gotovo nemoguća bez ogromnih inženjerskih zahvata. Za takve objekte, tvrde Nijemci, renovacija više nije dovoljna – jedino rješenje je potpuno rušenje i izgradnja iz temelja kako bi se sačuvala ostavština, ali i pružilo navijačima iskustvo kakvo zaslužuju u 21. stoljeću.

Na devetom mjestu ove nimalo laskave liste našao se i dom splitskog Hajduka, stadion Poljud, izgrađen davne 1979. godine za potrebe Mediteranskih igara. Njemački stručnjaci ne spore njegovu estetsku vrijednost, dapače, opisuju ga kao arhitektonski prekrasnog, no odmah dodaju i drugu stranu priče. "Poznat po svom kultnom krovu u obliku školjke, Poljud je impresivan, ali funkcionalno zaostaje za modernim standardima. Infrastruktura, hodnici i popratni sadržaji su dotrajali", stoji u analizi. Kao ključni razlog zašto mu je potrebna potpuna rekonstrukcija navode upravo taj raskorak između ljepote i funkcionalnosti: "Arhitektonski je prekrasan, ali konstrukcijski zastario. Nova, suvremena verzija mogla bi sačuvati njegov identitet i istodobno riješiti dugoročne probleme", zaključuju.

Splitska "ljepotica" tako se našla u društvu nekih od najpoznatijih svjetskih stadiona koji dijele sličnu sudbinu. Popis predvodi legendarni San Siro u Milanu, čija je betonska konstrukcija pri kraju životnog vijeka, a slijede ga Manchesterov Old Trafford koji prokišnjava i ima probleme s pristupom, te Chelseajev Stamford Bridge koji je premalen. Na listi su se našli i pariški Park prinčeva, koji je postao pretijesan za ambicije PSG-a, Estadio Olímpico Universitario u Meksiku, Sukru Saracoglu u Turskoj, Jan Breydel u Belgiji, brazilski Estádio Urbano Caldeira te Estadio Pedro Bidegain u Argentini. Svima je zajedničko da predstavljaju nogometnu povijest, ali njihove stare strukture više ne mogu pratiti evoluciju sporta.

Iako je ideja o potpunom rušenju Poljuda za mnoge šokantna, činjenica je da je stadionu obnova prijeko potrebna, što je poznato i u samom Splitu. Podsjetimo, Poljud uskoro i ide u renovaciju koja bi se trebala odvijati u nekoliko faza. Planom je predviđeno da se prvo obnovi jugozapadna tribina i dio zapadne tribine prema jugu, nakon čega bi u drugoj fazi uslijedila obnova jugoistočnog dijela. Obnavljat će se i kompletna betonska konstrukcija, a dobra je vijest za navijače da će Hajduk za vrijeme radova moći nesmetano igrati svoje utakmice. Ipak, ova planirana sanacija daleko je od radikalnog prijedloga njemačkog portala, koji smatra da je jedino dugoročno rješenje novi, moderni stadion izgrađen na temeljima starog.