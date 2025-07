OK, pripreme su, ali Dinamo si ovakve stvari ne smije dopustiti! Jedan detalj je sramotan...

Sve je izgledalo sjajno, već smo tražili epitete s kojima bismo opisali igru Dinama protiv Širokog Brijega, a onda se sve srušilo kao kula od karata, dogodio se raspad sistema i na kraju su plavi iz 2:0 vodstva i potpune nadmoći potonuli u 2:3 poraz. Iako su to pripreme, iako se u takvim utakmicama svašta događa, iako igra i po 25 igrača u utakmici, Dinamo si ovakve stvari ne može dopustiti i sramotiti si ime. Ne mislimo pritom da je sramota izgubiti od Širokog Brijega, ali je sramota to što se momčad u završnici utakmice potpuno raspadne. A sve je naslućivalo sjajno kasno poslijepodne u Radomlju.

Plavi su poveli već u šestoj minuti susreta, nakon dobre akcije po desnoj strani Vinlőfa i Stojkovića, Ljubičić je odigrao povratnu loptu za Mišića koji je snažno tukao, nekadašnji vratar Dinama Renato Josipović uspio je obraniti, ali je natrčao Fran Topić i poentirao, postigao je pogodak klubu iz kojeg je i došao u Dinamu, odnosno vratio se s posudbe. Dinamo je igrao jako dobro, agresivno, često je jako opasno visoko pritisnuo suparnika, imao je i nekoliko poluprilika u prvih 20-ak minuta, a nisu dopustili nikakvu opasnost pred svojim golom, osim jednog udarca koji je otišao preko vratiju. U 34. minuti Dinamo je povećao svoju prednost, Kulenović je ukrao loptu na polovici Širokog Brijega, odigrao za Stojkovića koji je sjajno primio loptu i onda 'probušio' Josipovića.

Širokobriježani su nakon toga imali priliku, Pranjić je opasno pucao sa 16 metara, no loptu je prošla uz vratnicu. Do kraja prvog dijela Vidović je dobio poklon loptu na 30 metara, oslobodio se i pucao, gađao je kut, ali ga nije uspio pogoditi. U posljednjim sekundama Široki Brijeg je imao čistu priliku, Kolarić je pobjegao i išao sam prema vratima Dinama, ali je Nevistić obranio. Bilo je to doista dobro prvo poluvrijeme plavih s presingom, trkom, uzimali lopte odmah, odigravali sve s jedinim ili dva dodira.

Na početku drugog poluvremena u momčadi plavih našao se Sergi Dominguez, posljednje pojačanje plavih u ovoj sezoni. Cijela nova postava plavih nastavila je u istom ritmu, s visokim presingom kojeg su radili jako dobro, nisu dali 'disati' suparničkim igračima. No, onda je sve otišlo u krivom smjeru, pogriješio je Živković pa je sam prema vratima Dinama otišao Sesar i uspio matirati Filipovića za 2:1.

Imali su plavi još nekoliko situacija pred suparničkim vratima, no onda je posla imao i vratar Dinama Filipović. Ali, nije mogao ništa nakon nove greške plavih, sad je pobjegao Ćalušić i u 83. minuti pogodio za 2:2. I to nije bilo sve, Sesar je krasno pogodio u 88. minuti nakon još jedne loše reakcije plavih za vodstvo i 3:2 pobjedu Širokog Brijega, plavi su se u posljednjih desetak minuta 'pogubili', nisu mogli izaći, branili su se kao da ih napada Yamal s Barcelonom.

Trener Mario Kovačević krenuo je u taj susret sa sastavom: Nevistić – Pierre-Gabriel, Theophile, Jakirović, Perez Vilnőf – Mišić, Ljubičić, Stojković – Topić, Kulenović, Vidović. U nastavku su igrali: Filipović – Špikić, Dominguez, Živković, Goda – Soldo, Villar, Mudražija – Lisica, Ćutuk (od 68. Kulušić), Hoxha (od 68. Varela). U zapisniku svoje mjesto nisu našli Galešić zbog ozljede gležnja, te Cordoba, Bulat, Horvat i vratari Zagorac, Čavlina i Rajić. Već kad je Dinamo primio drugi pogodak, Trener Kovačević je 'poludio', nismo ga dosad vidjeli tako ljutitog, a još je manje 'sretan' bio nakon poraza.

- Prvo poluvrijeme je bilo primjer kako želimo igrati, dečki su odradili odličan posao. A što reći za drugo poluvrijeme. Još smo 15, 20 minuta dobro igrali, iako nismo bili opasni. No, puno je bilo mladih igrača, prva greška i blokirali smo se. Nije lako nositi Dinamov dres, to se vidjelo. I Široki je to iskoristio. I tako od jedne lijepe utakmice dođemo do poraza. Ali, bolje da se sad to dogodilo, imamo vremena ispraviti do kraja. Primili smo dva pogotka zbog naših velikih grešaka. Ljutit sam iako to su mladi igrači, ali moraju znati gdje su i snositi odgovornost. Normalno da sam ljutit kad tako neodgovorno griješimo. Treba zagalamiti kad treba, možda će biti i posljedica, ali treba im dati i podršku - rekao je trener Dinama Mario Kovačević.