Šok za Dinamo na pripremama u Sloveniji. Vodili 2:0 pa neobjašnjivo stali i izgubili utakmicu

Nogometaši Dinama odigrali su i svoju treću utakmicu na pripremama u Sloveniji, sad im je suparnik u Radomlju bila momčad Širokog Brijega, petoplasirana momčad u prošloj sezoni lige BiH, momčad koju vodi Dean Klafurić, nekadašnji trener u Dinamu, u nogometnoj školi, te kao pomoćnik Zoranu Mamiću prije deset godina u prvoj momčadi. Susret je završio s 2:3, prvi je to poraz plavih na ovim pripremama, svojim su greškama poklonili dva pogotka Širokom Brijegu i prosuli veliku prednost od 2:0.

Plavi su poveli već u šestoj minuti susreta, nakon dobre akcije po desnoj strani Vinlőfa i Stojkovića, Ljubičić je odigrao povratnu loptu za Mišića koji je snažno tukao, nekadašnji vratar Dinama Renato Josipović uspio je obraniti, ali je natrčao Fran Topić i poentirao, postigao je pogodak klubu iz kojeg je i došao u Dinamu, odnosno vratio se s posudbe. Dinamo je igrao vrlo dobro, agresivno, često je jako opasno visoko pritisnuo suparnike, imao je i nekoliko poluprilika u prvih dvadesetak minuta, a nisu dopustili nikakvu opasnost pred svojim golom, osim jednog udarca koji je otišao preko vratiju. U 34. minuti Dinamo je povećao svoju prednost, Kulenović je ukrao loptu na polovici Širokog Brijega, odigrao za Stojkovića koji je sjajno primio loptu i onda 'probušio' Josipovića. Širokobriježani su nakon toga imali priliku, Pranjić je opasno pucao sa 16 metara, no loptu je prošla uz vratnicu. Do kraja prvog dijela Vidović je dobio poklon loptu na 30 metara, oslobodio se i pucao, gađao je kut, ali ga nije uspio pogoditi. U posljednjim sekundama Široki Brijeg je imao čistu priliku, Kolarić je pobjegao i išao sam prema vratima Dinama, ali je Nevistić obranio. Bilo je to dosta dobro prvo poluvrijeme plavih.

Na početku drugog poluvremena u momčadi plavih našao se Sergi Dominguez, posljednje pojačanje plavih u ovoj sezoni. Cijela nova postava plavih nastavila je u istom ritmu, s visokim presingom kojeg su radili jako dobro, nisu dali 'disati' suparničkim igračima.

No, onda je pogriješio Živković pa je sam prema vratima Dinama otišao Sesar i uspio matirati Filipovića za 2:1. Varela je ušao umjesto Hoxhe i odmah napravio nered pred vratima Širokog Brijega, ali su ga nakon toga zaustavili. Imali su plavi još nekoliko situacija pred suparničkim vratima, no onda je posla imao i vratar Dinama Filipović. Ali, nije mogao ništa nakon nove greške plavih, sad je pobjegao Ćalušić i u 83. minuti pogodio za 2:2. I to nije bilo sve, Sesar je krasno pogodio u 88. minuti za vodstvo i pobjedu Širokog Brijega, plavi su se u posljednjih desetak minuta 'pogubili'.

Trener Mario Kovačević krenuo je u taj susret sa sastavom: Nevistić – Pierre-Gabriel, Theophile, Jakirović, Perez Vilnőf – Mišić, Ljubičić, Stojković – Topić, Kulenović, Vidović. U nastavku su igrali: Filipović – Špikić, Dominguez, Živković, Goda – Soldo, Villar, Mudražija – Lisica, Ćutuk (od 68. Kulušić), Hoxha (od 68. Varela). U zapisniku svoje mjesto nisu našli Galešić zbog ozljede gležnja, te Cordoba, Bulat, Horvat i vratari Zagorac, Čavlina i Rajić.