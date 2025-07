Dinamo ušao u povijest! U Ligi prvaka nikom drugom ovo nije pošlo za rukom, pogledjte statistiku

Dinamo Zagreb se od 1992. godine, otkad Liga prvaka nosi današnji naziv (ranije poznata kao Kup prvaka), ukupno devet puta plasirao u grupnu fazu tog najelitnijeg europskog natjecanja.

Zagrebački klub sudjelovao je u sezoni Lige prvaka u sljedećim godinama: 1998./99., 1999./00., 2011./12., 2012./13., 2015./16., 2016./17., 2019./20., 2022./23. i 2024./25.

Statistička stranica Football Meets Data, specijalizirana za nogometne brojke, objavila je zanimljiv podatak: Dinamo je najuspješniji klub u povijesti kvalifikacija za Ligu prvaka.

"Plavi" su do sada odigrali čak 108 utakmica u kvalifikacijama, pri čemu su ostvarili 61 pobjedu, 24 remija i 23 poraza. Ukupno su osvojili 207 bodova uz impresivnu gol-razliku od +96 – postigli su 203, a primili 107 pogodaka.

