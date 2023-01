Odlične vijesti: Robert Ljubičić može nastupati za Hrvatsku, dobio dozvolu za državljanstvo

Svjetski nogometni savez (Fifa) odobrio je promjenu sportskog državljanstva Dinamovu igraču Robertu Ljubičiću pa će on ubuduće moći igrati za Hrvatsku, dakako, ako zadovolji izbornikove kriterije.

Ljubičić je prije 23 godine rođen u Beču, seniorsku karijeru započeo je u Sankt Pöltenu, a nakon jedne sezone odigrane za bečki Rapid, u svoje ga je redove doveo najbolji hrvatski klub u kojem se nametnuo na poziciji lijevog bočnog premda je nominalno vezni igrač.

– Nije bilo lako donijeti ovakvu odluku s obzirom na to da sam odrastao u Austriji, gdje sam se i igrački razvio, no Hrvatska mi je u krvi, to je narod moje obitelji i osjećam snažnu želju da predstavljam Hrvatsku kao svoju domovinu. Naporno ću raditi kako bih zaslužio poziv u jednu od najboljih reprezentacija svijeta – kazao je Robert obrazlažući svoju odluku.