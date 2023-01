Tko je najbolji hrvatski nogometaš? Šokota: Tu se nema što pričati, on može uz bok Ronaldu i Messiju...

Već godinama nema dvojbe u izboru Večernjeg lista za najboljeg nogometaša godine. Istina, uvijek bi netko iskočio, privukao pozornost na sebe, ali pratiti ono što radi Luka Modrić iz godine u godinu nije moguće. Tako nekakvih dvojbi o izboru najboljeg u 2022. godini nije imao ni Tomo Šokota.

– Ma tu se nema što pričati, igrati nogomet na takvoj razini, i to u takvom klubu kakav je madridski Real, igrati tako u reprezentaciji. Tako dobro mogu igrati samo Messi, Cristiano Ronaldo i naš Luka Modrić. I stalno dolaze neki novi, mladi igrači, ali Luka ne pušta, on i dalje igra fenomenalno – kaže nam Tomo Šokota.

Lukin razgovor s Livijem

Dodali smo da igra tako sjajno, a ima 37 godina.

– Istina, doduše na ruku mu ide i što je niži rastom, k tome ima sjajnu mišićnu masu. I ne smijemo zaboraviti da on jako puno radi na sebi.

Znamo da je Šokota dobar dio svoje karijere proveo u Dinamu, Zagrepčanin je koji prati plave. A Dinamo je na Svjetskom prvenstvu imao sjajnog Dominika Livakovića. U vratara plavih stalno se nekako sumnjalo.

– Livaković je jedan od najzaslužnijih što je naša reprezentacija došla tako daleko, što je na kraju treća na svijetu. Kako je samo branio protiv Belgije, kako je samo skidao sve te penale. Nemojmo zaboraviti ni da je u Dinamu branio odlično. Jako je napredovao zadnjih godina, napredovao je u igri nogom, sve što je trebao popraviti, on je popravio. Livaković je vratar u kojeg se možeš pouzdati, a to je strašno važno za svaku momčad – kaže nam Šokota.

Reprezentacija je u 2022., sjajnim partijama izborila final four Lige nacija i onda je kao šlag na torti došla ta bronca na Svjetskom prvenstvu.

– Fenomenalni su to rezultati, objektivno to nitko nije očekivao. Ali naša veza linija igrala je izvanredno, kako smo samo loptu držali, to je bila nogometna poezija. Možda da smo bili opasniji prema naprijed, iako su nam i napadači bili dobri. Možda smo mogli biti malo prodorniji. Šteta je što se Rebić nije pomirio, on je u Rusiji puno toga donio, žao mi da nekog takvog nismo imali, imali bismo više dubine.

Je li ovo veći uspjeh od Rusije?

– Za mene je čudesno dvaput biti u polufinalu Svjetskog prvenstva, nakon drugog mjesta prije četiri godine, ponovno smo odigrali sjajan turnir i jasno je da to nije slučajno. I u Kataru je bilo puno teže, ipak je dobar dio tih igrača četiri godine stariji, Modrić je u Rusiji bio nešto bolji, Perišić isto, ali sad je Kovačić bio jako dobar. On mi je nekako uvijek bio sporan, nikako nije dao to što sam od njega očekivao, stalno je bio u nekoj Modrićevoj sjeni, a sad je bio jako dobar, možda čak i bolji od Luke u samoj igri, a Luka je bio pravi vođa.

Tko vam je bio najveće iznenađenje u našoj reprezentaciji na SP-u?

– Kovačić, pa Juranović od kojeg se nije puno očekivalo. Nije Kovačić bio spektakularan ni u Chelseaju, ali na SP-u je bio jedan od najboljih veznih igrača – veli Šokota.

Šokotin izbor 1. Luka Modrić (Real) 10 2. Dominik Livaković (Dinamo) 9 3. Marcelo Brozović (Inter) 8 4. Joško Gvardiol (RB Leipzig) 7 5. Ivan Perišić (Tottenham) 6 6. Mateo Kovačić (Chelsea) 5 7. Mislav Oršić (Dinamo) 4 8. Josip Šutalo (Dinamo) 3 9. Josip Juranović (Atalanta) 2 10. Marko Livaja (Hajduk) 1

A rekli su da smo smiješni

Čak pet igrača iz HNL-a igralo je u Kataru, je li to znak kvalitete naše lige?

– Sigurno da nam je liga bolja, ta liga s deset klubova bila je dobra odluka. U HNL-u se zadržalo dosta igrača, Petković, Oršić, Livaković stalno igraju europske utakmice, tu je i Livaja, i uz ove koji igraju u svjetskim klubovima i oni su bolji. Tome najviše pridonosi Modrić, onaj njegov razgovor s Livakovićem pokazatelj je kakav je on vođa momčadi. Pa i oni koji su već u inozemstvu ne bi vjerojatno u reprezentaciji bili tako dobri da uz sebe ne vide Luku, kad ga čuju, jednostavno uz njega moraju dati više.

Kakav nastavak HNL-a očekujete?

– Ne očekujem prevelike promjene, ali jako puno očekujem od Ivana Leke, dobro ga znam, igrali smo zajedno i bio je fenomenalan igrač. Bio sam u Belgiji, bili smo dosta zajedno u Lokerenu i mogu reći da je riječ o jako lucidnom čovjeku. I, ako se Dinamo mora nekoga bojati u našoj ligi, onda je to upravo Ivan Leko i njegov dolazak u Hajduk. Trebat će mu vremena, ali on će to vrijeme dobiti, imat će pravu šansu i tako lucidan i inteligentan može napraviti dobre stvari. On može biti prevaga, doduše, teško da u ovom prvenstvu može previše jer Dinamo ima prednost i igrački je kvalitetniji, ali dugoročno je to jako dobar posao Hajduka.

Može li Dinamo sam sebe zaustaviti ovim međusobnim borbama za vlast?

– To što se događa meni je smiješno i ružno. Kad smo mi (Šokota, Bišćan, Šimić i Marić, nap. a.) to govorili prije nekoliko godina, rekli su da smo smiješni, a očito nismo "šumeće tablete" kao što je za nas govorio bivši gazda kluba. Nadam se da će iz toga izaći nešto dobro, valjda se ovo moralo dogoditi. Ne vjerujem da će se to odraziti na momčad, klub je godinama stabilan i očekujem da će na kraju biti sve najbolje jer klub sjajno stoji i financijski, skupo prodaje igrače. Uostalom, Dinamo već dugo posluje ovako bez Mamića u klubu, nije to sad nešto posebno novo – zaključio je Tomo Šokota.