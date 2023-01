FOTO Službeno: Mislav Oršić potpisao za Southampton! Pogledajte kako su ga predstavili

Nakon što se o njegovom odlasku na Otok špekuliralo posljednjih nekoliko dana, transfer je sada dobio službenu potvrdu. Ponajbolji igrač Dinama Mislav Oršić, samo nekoliko dana nakon što je proslavio 30. rođendan, potpisao je za premierligaša Southampton i tako ostvario transfer karijere.

U Maksimiru je ostavio neizbrisiv trag. Za Dinamo je potpisao u ljeto 2018. i tijekom četiri i pol godine mandata među modrima golovima rušio West Ham, Chelsea, Tottenham... Ponovno će igrati protiv velikih engleskih klubova, ali zadatak jednako tako neće biti lagan - Saintsi, za koje nastupa Duje Ćaleta-Car, trenutno su posljednji na tablici Premier lige.

Kriza na St.Mary's stadionu rezultirala je smjenom dotad stožernog Ralpha Hasenhüttla, trenera momčadi kroz posljednje četiri sezone, na čije je mjesto u studenom doveden Velšanin Nathan Jones. Ipak, Saintsi i dalje bilježe poraz za porazom, imaju samo 12 bodova, a novi 'šamar' u lice navijačima je bio jučerašnji poraz (1:0) protiv izravnog konkurenta u borbi za ostanak Nottingham Foresta. U opasnoj se zoni danas uz Soton nalaze Wolvesi i Everton.

✍️ #SaintsFC is delighted to confirm the signing of winger Mislav Oršić from #DinamoZagreb :

Zdravo, Mislav! 🫡 pic.twitter.com/1OplMH5NbH — Southampton FC (@SouthamptonFC) January 6, 2023

Nadaju se da će upravo naš krilni napadač donijeti promjene u svlačionici, a poznati su i detalji prelaska. Kako piše poznati talijanski novinar Nicolò Schira, Dinamo je zaradio osam milijuna eura, dogovorivši i potencijalne bonuse u iznosu od dva milijuna eura. Sklopili su ugovor do ljeta 2027.

🔜 Done Deal! Mislav #Orsic to #Southampton from #DinamoZagreb for €8M + 2M as bonuses. Contract until 2027. #transfers