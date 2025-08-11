Odbila je ugovor bolji od Šukerovog, a je sad zaboravljena i bori se za opstanak

Unatoč svojim godinama, najpoznatija hrvatska nogometašica u povijesti Marija Matuzić zvana Maca Maradona, nije odustala od nogometa. Još uvijek pomaže u treninzima mladih nogometaša. Njen nogometni put počeo je u djetinjstvu u Dugoj Resi. Isprva je igrala isključio s dečkima. Nije znala da uopće postoji ženski klub. Kad joj je bilo 12 godine, prijatelj Ado Jurinjak savjetovao je da kontaktira profesoricu Milicu Pajić iz Topuskog, bivšu igračicu Lota.

Brzo je pao dogovor, a Marija je prihvatila poziv iz Zagreba. U klubu su bili oduševljeni njenim talentom i odmah je zaigrala u prvoj ekipi. Zanimljivo je da nogomet nije bio njen jedini sport. Paralelno je trenirala i rukomet.

Marija najmlađa od šestoro djece u svojoj obitelji. S dvije sestre i tri brata odrasla je u siromaštvu. Nakon osam razreda osnovne škole odmah se dala u potragu za poslom.

– Živjeli smo siromašno, nismo imali za put. Mama je rano ostala udovica, prodavala je svašta nešto. Život nam je bio jako težak – rekla je Maca svojedobno za Večernji list.

Svoj specifičan nadimak zaradila je na jednom turniru u Italiji kada je prvi puta na leđa stavila desetku. Driblinzima je očarala tamošnje novinare koji su je prozvali Maradonom. Paralela između njih dvoje je i ta što je Maca 1983. proglašena najboljom igračicom svijeta. Također, Marija je imala veliku želju upoznati slavnog argentinskog nogometaša kada je 2016. godine došao u Zagreb na finale Davis kupa. Želja joj se nažalost nije ostvarila jer je imala puno posla u teniskom centru gdje je radila kao domarka. Međutim, Argentinac joj je preko prijatelja poslao lijep dar.

– Dobila sam originalni Maradonin dres iz Argentine. Kada je Diego došao u Zagreb, moj prijatelj Ivan Ljubičić zamolio ga je da potpiše taj dres, što je on i učinio kod mene u kući. Napisao je za Macu Maradonu. Taj dres i danas čuvam u svojoj kući.

Impresivan je podatak i da je po broju postignuti golova nadmašila legendarnog Pelea. U oko 1500 nastupa prikupila je gotovo jednak broj pogodaka. Često je znala zabiti i po pet ili šest puta po utakmici. Takav je bio slučaj protiv Željezničara u Sarajevu i Mašinca iz Niša.

No, nije niti to sve. Nastupala je za čak dvije reprezentacije. U hrvatskome dresu na teren je istrčala 20 puta, a za reprezentaciju Jugoslavije 14 puta. Time više čudi što se HNS oglušio na njenu molbu za mjesto u ženskoj reprezentaciji, a mnogi se i dalje pitaju zašto nije dobila zasluženu priliku. Danas radi u ustanovi za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom URIHO iz Zagreba.

– Nikad me nitko nije pitao treba li mi nešto. To je prestrašno. Tolike milijarde obrću, a nisu mi mogli pronaći jedan adekvatan posao da se ne moram dizati u četiri sata ujutro, da nisam na normi. A dala sam sve živo. Što još treba napraviti jedan igrač da bi od njih nešto dobio? Ponekad me tako stisne u srcu pa se pitam čemu sve to. Ali opet, ja sam vesela osoba, volim i želim igrati.

Za kraj još jedna zanimljivost. Jedno vrijeme se pisalo kako je Sevilla Maci za potpis ugovora nudila isti novac koji su dali i Davoru Šukeru. Maca, osporava tu informaciju. Kaže da su joj nudili više!

– Šukeru su nudili milju i pol, meni dvije i pol. Nisam prihvatila, meni je Zagrebu bilo sasvim dobro – rekla je Maca.